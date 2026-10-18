韩国心理剧《爱的诞生》（The Mutation）开场不久，游乐园里一只白老虎逗着孩子，忽然中暑倒下。旁人赶来救援，摘下虎头，里头竟是一张黑人脸孔。下一幕到了诊所，医生见他醒来，开口便说英语；他有气无力地回了一句字正腔圆的韩语：“讲韩语。”

他叫张世吾，父母都是韩国人，却因基因突变而生来一副非洲人面孔和肤色。在韩国土生土长的他，旁人总凭长相把他当老外；他打过十来份工，只有躲进白老虎装（也是基因突变的动物），在游乐园逗小孩，“看不见我的长相，对我会比较友善。”——他后来这样告诉初识的女木匠素拉。世吾拖着一个价值不菲的行李箱，请她陪自己两天，事后箱子归她；为什么非得找个人陪，箱子里又装了什么，先打个哑谜。两个陌生人就一块儿走出一部公路电影。

男主张世吾与女木匠素拉两个陌生人一块儿走出一部公路电影。（新加坡电影协会提供）

孤独灵魂相互救赎

两人途遇一名街头艺人，对方被五花大绑，声称能挣脱铁链，大喊大叫挣扎半天，却还是得请人松绑，围观者捧腹大笑。素拉说看过他表演几次，从没成功；世吾却说：“你知道他为什么吶喊？他在拼命求生存。”世吾也想找个地方呐喊，提议去绑紧跳，素拉不肯；后来两人到了游乐园，素拉反而坐上海盗船放声尖叫，世吾却留在地面。

世吾真的需要人陪吗？他其实一直独来独往，连高楼外墙清洁工也做过，因为不必跟人打交道。电影闪回他悬在高楼外，一次意外坠落，幸亏安全绳把人吊在半空；从此连搭电梯都怕会往下掉，却偏偏想去玩绑紧跳。素拉问他怎么不怕啦？他说：“跟你在一起就不怕。”一个怕坠落的人，却想主动往下跳；一个花钱找人陪的孤独者，也渐渐成了陪伴别人的人。素拉终究带他回到一处自己多年不敢回去的地方。

素拉专门造桌子。火车上，她翻着自己的设计图，答应替世吾做一张桌子，在他相中的款式旁写下名字，说：“家里有了桌子，就会有人来。”这句话后来有了另一层意思。素拉带世吾来到昔日恋人敏智的家乡，也终于再见到当年反对两人在一起的敏智母亲。三人同桌吃饭，用的正是敏智出生时父亲买下的一张大桌子——那时想着女儿将来长大成家，一家子回娘家，需要一张大桌。如今老太太独居，面对对桌两个意料之外的客人——女儿昔日的爱侣，和外形肤色大异的陌生人——说：“我现在一个人用，可是今天桌子坐满了人。”

老太太坦言，当年以为女儿只要结婚，就能过“正常的生活”。素拉悠悠反问：“怎样才算正常？”

身份认同与偏见

“正常”藏在细节里。两人初遇时，世吾脸上有一道伤口，素拉替他贴上一般所谓“肤色”的创可贴；临别前，又替他换了一片——蛤？深褐色的，几乎融进他的肤色。世吾笑说：“我还不知道有这玩意儿。”所谓“肤色”，谁的肤色？

连那只白老虎也变了。起初世吾钻进虎皮，是因为别人看不见他的脸，觉得他亲切，甚至曾令另一个心情低落的陌生妙龄女子对他掏心掏肺。到了敏智家乡，老太太遭人围堵辱骂，世吾竟把虎头往自己头上一套，扑出去又爬又吼，吓走人群。同一个虎头，原来用来伪装自己，这一次却让他扑向人群。

电影开场不久，世吾下了火车，脱鞋查看，两边脚跟都磨破了。临近片末，他赤脚站上绑紧跳高台。从高楼外墙摔下的梦魇还历历在目，如今他自己面向“深渊”，往前走了几步，望着夕阳笑了；画面切换到伤痕未愈的脚跟的特写，然后这双脚的主人纵身跃下。远景里，一个看不清肤色的人形轮廓悬在暮色与山峦之间，绳索把张开双臂的世吾弹起，竟如振翅高飞。这一次，什么时刻跃下，由他自己决定。

英文片名“The Mutation”，最直接当然是指世吾与生俱来的“诅咒”。可两天路上发生“突变”的，何止他的身体？藏人的白虎扑向了人群，也把勇气借给了不敢重回伤心地的女人；曾经令人恐惧的坠落，也成了自己选择的一跃。至于韩文原名直译的《爱的诞生》，为何跟“The Mutation”风马牛不相及？或许有些爱，本来就比“正常”与“不正常”这些标签更早诞生——在一张留下岁月烙痕的桌子底下。

《爱的诞生》是本届新加坡韩国电影节的闭幕片，今晚（18日）6时55分于新达城嘉华院线（GV Suntec City）放映。