由于台风蔷琵来袭，台湾台北市政府宣布停班停课，第61届金钟奖也将改为10月25日（星期日）、26日（星期一）在台北流行音乐中心举办节目类、戏剧类颁奖典礼，星光大道也因为气候首度改到室内举办。

之前，以综艺《客家厨房2》再度入围金钟奖实境节目主持人奖的Super Junior成员利特，因班机被取消无法赴台担任颁奖嘉宾；日前，演出日剧《深夜食堂》的日本实力派演员小林薰也确定无法前往颁奖。

另外，吴宗宪也因原订的新加坡演出行程，不得不缺席节目类颁奖典礼。至于人在台北的李铭顺，则将按照计划出席。他以《亲密之海》角逐迷你剧集／电视电影男主角奖，这是他第七次入围金钟奖。

颁奖礼协办单位三立电视在延期公告说明，将持续关注台风动向及市府公告，随时更新相关资讯。公告也再提醒，星光大道活动将于台北流行音乐中心表演厅厅内举行，不开放一般民众观礼。

新加坡方面，原定在23日、24日直播两场颁奖礼的星和娱乐Ch825（Hub都会台），改为在原来时段播映去年的节目类和戏剧类颁奖礼，当作“精彩回顾”，至于25日、26日的颁奖礼直播则将跟台湾同步。