62岁的奥斯卡影帝Nicolas Cage（尼古拉斯凯奇）正竭力保住他在美国加利福尼亚州马里布（Malibu）价值1050万美元（约1300万新元）的住宅，但那里出现的一个约为30英尺乘30英尺（约9米乘9米）的巨大塌陷坑仍在不断扩大。

据美媒报道，受飓风“玛丽”影响，马里布的高档住宅区遭巨浪冲击，Cage的千万房产外出现了一个巨大的塌陷坑。他迅速向市政府申请了紧急建筑许可，并获准在海滩一侧及住宅外围堆放沙袋，既能抵御海浪冲击，也能防止海岸进一步侵蚀。此外，他还获批清理因塌陷坑产生的沥青碎片，以便后续安装支撑结构，并进行挖掘以采集土壤样本。

据报道，这个塌陷坑甚至蔓延到了Cage住宅的侧面，一直延伸至其正门前。塌陷坑形成几天后，马里布市政府发布了“强制撤离令”，并将该街道上的全部31处住宅列为“不安全”建筑。原因是该区域已无法通行车辆，导致消防人员和治安官无法抵达现场，所幸当地居民无人受伤。由于塌陷坑危机升级，他的邻居们被迫撤离。

长子袭母差点坐牢

Cage平时多居住在内华达州，事发时并不在出事的屋内。他于2024年入住这处面积为4000平方英尺（约372平方米）的住宅；该房产配有屋顶露台，可通往私人海滩，并享有海景。

房子出事后，他携31岁的妻子柴田梨香（Riko Shibata）现身一家艺术博物馆的开幕之夜，但未就此事公开表态。

Cage这两年可说家事烦扰。两年前，他的长子Weston（威斯顿）使用致命性武器袭击生母，即Nicolas的前妻Christina Fulton（克里斯蒂娜富尔顿）并被捕。2025年4月，洛杉矶法庭考虑到Weston案发时正处于严重的精神健康危机和崩溃状态，判他无须入狱，但必须接受为期两年的心理健康分流项目（Mental Health Diversion Program）。如果两年内遵守规定、持续接受治疗且无违规行为，该重罪指控最终可被撤销。

前妻怪Cage疏忽纵容儿子

2025年2月，Fulton曾对儿子以及前夫提起民事诉讼，指控Weston犯有袭击、殴打及疏忽等行为，并指控Cage在明知儿子有精神与物质滥用问题的情况下仍给予资金和放任，属于“疏忽纵容”。

不过到了同年3月，她申请并撤销了针对前夫的民事诉讼，但对儿子维斯顿的民事索赔与诉讼依然在进行中。

她也在法庭上描述当时遭受暴力袭击——被压制、眼窝受伤、近乎窒息的惊恐过程，但她没有要求严惩儿子，而是希望法庭给他提供治疗与康复机会。宣判后，她还在法庭外公开喊话前夫Cage“照顾好他们的儿子”。