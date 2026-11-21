（综合讯）Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉）11月11日出席菲律宾东协包容性成长高峰会，她当时在会中谈及自己与柬埔寨长达20多年的情谊，盛赞当地文化底蕴深厚，也肯定柬埔寨人民历经国家艰困岁月，依然展现出强韧的生命力。

过后她便飞到柬埔寨，参观当地的经济货币博物馆（也称索索罗博物馆，Sosoro Museum），并前往寺庙拜会佛教领袖，向高僧致意以及奉上宗教供品。

根据报道，Jolie这次造访期间，受到柬埔寨佛教摩诃尼迦耶派（大宗派，Maha Nikaya）的最高僧长Am Limheng（阿姆林亨）接见，双方在寺庙会面。

踏上柬埔寨“像回到家一样”

柬埔寨对她而言有着特殊情感，不仅是她2000年演出电影《古墓奇兵》（Lara Croft: Tomb Raider）的重要拍摄地，也是她2002年领养长子Maddox（马多克斯）的出生地。她之后多次重返柬埔寨投入人道工作，多年来持续关注当地社会与人道议题，与柬埔寨维持深厚连结。

Jolie回忆，自己第一次踏上柬埔寨，就有种归属感：“有些地方，你一抵达就会觉得像回到家一样。”

Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉）盛赞柬埔寨文化底蕴深厚，也肯定柬埔寨人民历经国家艰困岁月，依然展现出强韧的生命力。（互联网）

她也呼吁国际社会应加大对弱势社群的投资，并强调柬埔寨及其他发展中国家，不应只被外界看见所面临的困境，更应受到重视的是丰富的文化、资源，以及人民所蕴藏的潜力。

刚满18岁小女儿正式改姓

另一方面，她与Brad Pitt（布莱德毕特）的离婚官司虽然告一段落，但亲子间的裂痕似乎难以修复。随着两人刚满18岁的小女儿Vivienne正式获法院批准改姓，Pitt膝下已有四名子女在法律上彻底“去Pitt化”，让这场牵扯多年的家变再次成为关注焦点。

Vivienne划清界线的企图心其实早有端倪。早在2024年5月她协助母亲制作百老汇音乐剧时，节目单上就已悄悄使用“Vivienne Jolie”。今年7月12日她与双胞胎哥哥Knox刚过完18岁生日，八天后便火速递交改名申请，当时仅在文件中低调填写“个人原因”。

事实上，Vivienne只是家中这波“改姓潮”的最新一人。20岁的Shiloh早在2024年5月满18岁成年当天就提出申请，并于同年8月获准；21岁的Zahara与25岁的Maddox也在今年9月相继完成法律改名程序。至于双胞胎哥哥Knox，高中的毕业证书上也已剔除“Pitt”，只是目前尚未证实是否透过法律正式更名。

62岁的Pitt与51岁的Jolie自2016年爆发婚变以来，官司缠斗长达八年，直到2024年12月才终于签下离婚协议。然而两人私底下的战火并未平息，至今仍因法国米拉沃酒庄（Château Miraval）产权在法庭撕扯，如今子女也接二连三在法律上撇清与Pitt的关系，一家子处境相当唏嘘。