学者：放松房地产政策与疫情防控稳定经济 中国今年经济增长料设定约5.5%

北京大学光华管理学院副教授颜色分析，房地产和防疫政策调整，是影响中国稳增长“四张牌”中的两张，另两张是能否放松资本和行业监管，以及中美关系能否显著改善。

中国经济增长面临下行压力，北京学者预测，官方今年大概率将放松房地产政策并优化疫情防控措施以稳定经济，2022年全年增长目标将设在5.5％左右。

北京大学光华管理学院副教授、北大经济政策研究所副所长颜色，昨天（2月24日）在北大光华和北大经济政策研究所举办的两会前经济形势和政策展望分析会上指出，去年下半年中国多项产业政策密集出台、同向共振，对经济造成较大冲击。

中国国内生产总值（GDP）去年增长8.1％，优于市场预期。不过，季度GDP增速从去年第一季的18.3％，持续回落至第四季的4％，成为2022年经济下行走势的预兆。

中国将在下周召开的两会（全国人大、政协年会），公布全年增长目标。

颜色认为，出于稳定预期、保障经济平稳的目的，增长目标不能忽高忽低，今年官方设定的经济增速目标至少得在5.5％左右。

他也相信，如果第一季增速不理想，官方会在第二季和第三季加大政策力度，更大概率是在房地产和疫情防控政策上做出优化。

颜色分析，房地产和防疫政策调整，是影响中国稳增长“四张牌”中的两张，另两张是能否放松资本和行业监管，以及中美关系能否显著改善。

中国房地产行业去年受“三道红线”束缚，面临流动性压力。由于房地产行业在中国GDP中约占三成，官方打压房地产，也冲击经济增长。

颜色认为，如果对今年的经济增长有较高期待，房地产政策调节是一个关键，根据经济形势变化，如果有需要可让房地产政策进一步宽松。

去年第四季起，中国多个城市已松动政策，例如放松房屋贷款。不过住房和城乡建设部副部长倪虹昨天在国务院新闻办举办的一场发布会上强调，不会把房地产作为短期刺激经济的工具和手段。

在疫情防控方面，颜色研判，中国不可能一下子采取类似国外的防疫政策，但存在优化当前防疫政策的空间，这将有利于经济复苏。

疫情反复导致中国消费低迷，这也成为中国经济的隐忧。颜色认为，若要稳增长，必须提振消费，其中的关键是疫情是否能得到控制，以及防疫政策能否优化。

去年中国的出口表现优异，对经济增长贡献超过20％，是五年来新高。不过，学者普遍认为，今年出口对GDP的拉动将明显减弱。颜色指出，随着其他国家社会经济逐渐正常化，中国的出口也将正常化，出口对GDP的贡献率会明显下降。

北大光华管理学院副教授唐遥在分析会上也认同说，发达国家经济恢复节奏较好，需求较为强劲，但消费结构的调整对中国不利，服务消费占比逐渐恢复到疫情前水平，但产品消费，包括对中国产品的需求将下降，因此，中国出口会逐渐回归到正常水平。

去年过早退出刺激政策 导致下半年经济急剧下滑

另一方面，北大光华管理学院教授、经济政策研究所所长陈玉宇在分析会上指出，中国对宏观政策调控不够熟练，主要宏观经济部门去年过早退出财政政策和货币政策刺激，导致下半年经济急剧下滑。

他也对中国经济长期失去活力发出警告。陈玉宇说，中国年轻企业现在就如年轻人“躺平”一般，虽然数量增加，但对中国经济的重要性没有提升，还受到比老企业、大企业和国有企更严重的资本约束，而且年轻企业内部的配置效率也在下降。

此外，国有企业资本回报率长期低于民营企业，而这个现象过去多年来始终没有改善，这也导致中国企业失去活力。

（记者是《联合早报》北京特派员）