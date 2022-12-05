中国六经济学家联名发文 吁北京把放开经济活动放在优先位置

随着中国防疫政策逐步转向，为经济活动松绑的呼声也日渐高涨。六位知名经济学家联名发文，呼吁决策层将放开经济活动放在优先位置。

根据微信公众号“泽平宏观”星期六（12月3日）发布的文章，联名发文的六名专家是北京大学国家发展研究院院长姚洋、副院长黄益平、复旦大学经济学院院长张军、北大光华管理学院教授梁建章、如是金融研究院院长管清友，以及中国民营经济研究会副会长任泽平。

文章指出，奥密克戎病毒致病性减弱，加上疫苗接种普及和防控经验积累，为优化疫情防控提供契机。近年疫情反复，对中国经济造成较大冲击，尤其小微企业和普通民众面临较大困境，裁员潮席卷各个行业。受此影响，今年大学生就业形势十分严峻。

提七建议包括消除国内出差旅行过严限制

文章因此提出七点建议，包括开放公共交通、写字楼、餐馆、酒店、物流、商场等场所经济活动；统一全国防疫标准；消除国内出差旅行过严限制；做好放开经济活动的舆论宣传。同时请医学界专家研究优化方案的可行性，如加强老年人疫苗接种普及，做好病毒科普工作等。

六名经济学家建议将明年中国经济增速目标定在5％以上，“向各界传递把发展放在首要任务、放开经济活动的明确信号，以稳定预期、提振各方信心”。

文章也呼吁通过有力措施支持民营企业发展、加大对制造业转型升级和实体经济支持力度、松绑房地产限购限贷政策，并用好降息降准等金融工具，支持企业加快恢复经济活动等。

这篇文章发布后几小时阅读量就破10万，并在多个社交媒体平台上热转。有网民认为，文章至今未受屏蔽，“说明和上面的想法出入不大”。

尽管中国经济在今年上半年就已因严苛封控而受重挫，官方也多次开会部署“稳经济”，但直到11月才开始大幅放宽防控措施。经济师普遍预计中国全年经济增幅仅有3％左右。市场期待中共决策层在本月的中央经济工作会议和政治局会议上，释放出更明确的利好消息。

随着其他国家陆续全面解封，中国作为“世界工厂”的优势也正在流失。《华尔街日报》引述消息人士称，苹果公司代工厂富士康郑州园区上月接连发生员工因担心染疫出逃及劳资纠纷事件，迫使苹果加快将生产线撤出中国的计划。公司正指示供应商更积极地准备在其他亚洲国家组装产品，尤其是印度和越南。

中国大陆上周六新增本土感染者3万1601例，连续第六天回落。更多城市放宽核酸检测要求，加大复工复产力度。

高盛报告：近期变化应视为 为退出清零做准备而非放弃

上海和山东省从星期一（5日）起，乘坐市内交通工具和前往公园、景区等户外公共场所，不再查验核酸检测阴性证明。黑龙江省会哈尔滨进入经营场所和单位、乘坐市内公交不再查验核酸证明。广西省会南宁除了酒店和景区外，其余场所不再要求出示核酸证明。

此前封控超过百日的新疆乌鲁木齐市也宣布，大型商场、超市、饭店等商贸服务企业本周起恢复正常生产经营，电影院、健身房等场所也重新开放。

不过，高盛同天发表的简报指出，中国防疫政策近期发生了许多变化，但不代表政府已放弃清零政策。“我们将其视为中国政府为退出（清零）做准备，并试图将防疫经济和社会成本降至最低的明确证据。准备过程料将持续几个月，期间也可能遇到挑战。”