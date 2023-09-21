蔚来跨界发布手机 展示中国电动汽车制造实力

（上海综合讯）中国电动汽车制造商蔚来汽车跨界发布首款高端智能手机和多款与车适配的科技产品，以提升该公司在电动车市场的竞争力。

综合路透社、CNBC、第一财经报道，蔚来汽车星期四（9月21日）在蔚来创新科技日上，发布了可以与电动汽车全景互联的旗舰手机NIO Phone，售价6499元至7499元（人民币，1217至1404新元）不等，计划9月28日交付。

路透社报道，用户可以使用手机指示汽车自行停车及自动驾驶到指定位置等。据蔚来创始人李斌介绍，新手机可一键直达30项和控车有关的功能。

李斌在活动上表示，该公司拥有一个由1万1000名工程师组成的团队，致力于研发从芯片到电池再到自动驾驶和智能制造的高端智能电动汽车（EV）关键技术。

路透社报道，新能源汽车已在中国汽车市场销量占比达到三分之一。蔚来的此次尝试标志着智能手机和汽车之间的最新交融，凸显了中国作为全球规模最大的电动汽车市场相关技术的先进状态。

李斌在接受美国CNBC采访时预计，蔚来至少一半用户将来可能会选择购买这款手机。他说，蔚来手机应用目前每天有60万活跃用户，大约是车用户数量的1.5倍。

科技咨询公司IDC分析师黄子兴接受路透采访时表示，智能手机是收集更多数据的好平台，这在当前的技术世界中至关重要，可能会带来更好的用户体验和客户黏性。他认为蔚来设计这款手机的主要兴趣可能在于收集用户数据，而不是希望手机成为收入的主要来源。