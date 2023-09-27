经济活动企稳迹象显现 中国8月工业企业利润由降转增

（北京综合讯）中国8月规模以上工业企业利润实现由降转增，同比增长17.2%，这是自去年下半年以来，工业企业当月利润首次实现正增长，显示中国经济活动出现企稳迹象。

中国国家统计局星期三（9月27日）在官网发布数据，1月至8月，全国规模以上工业企业实现利润总额4万6558亿元（人民币，下同，约8800亿新元），同比下降11.7%，降幅比1至7月份收窄3.8个百分点。

与7月同比下降6.7%相比，8月规模以上工业企业利润17.2%的同比增速，大幅提升23.9个百分点。三大门类利润均有改善，分别为采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。

数据也显示，8月企业营业收入在连续三个月下降后首次实现增长，由7月份同比下降1.4%转为增长0.8%。

统计局工业司统计师于卫宁分析说，随着一系列推动宏观经济回升向好的政策效果不断显现，8月工业生产稳步回升，企业利润恢复明显加快。

于卫宁称，工业品价格降幅连续两个月明显收窄，企业营收连续三个月下降后首次增长，带动工业企业利润由降转增，效益恢复向好态势明显。

中国经济增长自二季度以来明显放缓，8月工业企业利润的大幅增长，表明在中国政府近几个月采取多种措施提振房地产市场、刺激消费之后，国内需求出现改善信号，经济出现企稳回升迹象。

澳新银行高级中国策略师邢兆鹏对彭博社分析，8月工业利润数据显示，当月的产出价格有所改善，大宗商品价格的上涨增加了上游行业的利润，而如果消费改善，可以预期利润将持续增长。

《证券时报》引述光大证券首席宏观经济学家高瑞东说，8月工业企业利润大幅转正的主因，在于利润率同比大幅改善，主要受到工业品价格降幅持续收窄和企业成本压力缓解的共同影响。

尽管出现企稳迹象，中国经济回暖仍处于早期阶段，未来房地产市场恢复也有较大的不确定性，实现经济稳步增长还需更多后续政策配合，进一步扩大消费需求。

海通证券研究报告认为，判断库存拐点关键要看经济需求的变化，从短期来看，仍然需要积极政策在需求端继续发力。

中国国家统计局也称，工业企业利润恢复明显加快，但累计利润降幅仍然较大。下阶段要推动各项政策措施落实落细，不断推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。