中国老龄化趋势让银发教育迎来爆发机会

（北京综合讯）随着中国人口老龄化，针对年长者开办的休闲课程受到欢迎，银发教育市场正迎来爆发性增长。

美国咨询公司沙利文（Frost&Sullivan）预估，中国银发教育市场正以34%年增长率的速度发展，到2027年，整个市场规模将从2022年的280亿元（人民币，下同，53.3亿新元）增至1209亿元。

老年培训机构“夕阳妈妈”的北京负责人对路透社说：“教育行业正在向银发经济转型。”该机构针对中老年人开办了民族舞、非洲鼓等课程，去年4月成立以来，在北京开了五家培训中心。该公司计划，未来三年拓展200个线下中心，并希望在香港交易所上市。

沙利文的数据显示，已在纳斯达克上市的线上成人培训公司量子之歌（Quantasing）去年第四季销售额同比增24.7%，登记用户暴增44.6%。该公司认为银发教育是真正的朝阳行业，计划扩大老年人相关课程，包括聘请更多太极拳和中医老师等。

中国官方也对银发经济表示支持，国务院总理李强今年1月召开国常会，强调发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，要更好满足老年人多层次多样化需求，促进银发经济发展壮大。

但路透社报道也指出，中国退休金水平较低、医疗保障不健全等问题，将限制银发教育的发展。

中国退休职工2022年人均养老金为每月3158元，北京能达近6000元，吉林省则不到3000元。野村证券经济学家陆挺曾透露，中国有1.7亿农村老人的每月退休金不到300元。

目前市场上的老年人课程一套在2000元至4000元不等，对大部分退休金低、需要子女提供医疗支持的老人而言，仍属于高消费。