中国600万元资产家庭数量15年来再减少

（上海讯）胡润财富报告显示，中国600万元（人民币，下同，113万新元）资产家庭数量15年来再次减少，总财富也比上一年下降3.6%。

根据胡润研究院星期二（3月19日）发布的《2023胡润财富报告》，截至2023年1月1日，中国拥有600万元资产的“富裕家庭”数量为514万户，比上年减少0.8%。拥有千万元资产的“高净值家庭”数量为208万户，比上年减少1.3%。亿元资产“超高净值家庭”减少3.8%，为13万3000户。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润分析，2022年，冠病疫情冲击叠加国际地缘政治格局演变，全球经济发展不确定性上升，全球范围内主要国家的私人财富都受到不同程度的冲击。

从城市来看，中国600万元资产家庭分布依然保持“3+2+2”的城市群格局——前三大为北京、上海和香港，接着是深圳和广州，然后是杭州和宁波。最集中的前30个城市，占全国富裕家庭总数的67%。

此外，拥有600万元可投资资产的“富裕家庭”数量达到150万户，拥有千万元可投资资产的“高净值家庭”数量达到89万7000户，拥有亿元可投资资产的“超高净值家庭”数量达到6万7000户。

胡润说：“可投资资产代表投资实力。中国高净值人群未来一年的投资首选是黄金，境外资产占可投资资产的六分之一，香港和新加坡是境外投资热点地区。”

报告称，财富传承已成为当下主流话题。10年内中国将有21万亿元的财富传给下一代，20年内将有49万亿元的财富传给下一代，30年内将有84万亿元的财富传给下一代。