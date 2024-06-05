5月采购经理指数进一步下跌 香港营商景气变差

香港经济复苏速度不如预期，标普全球5月香港采购经理指数（PMI）降至49.2，较4月的50.6进一步下跌，并跌穿50荣枯线，反映香港营商环境转势变弱。

标普全球周三（6月5日）公布，由于新增业务减少，香港企业在5月紧缩经营活动，这是四个月以来第三度减产。产出与订单量的跌幅，则扩大至2022年10月以来最急。

5月的调查资料反映，不管从中国大陆，还是海外新接的出口业务，两者都明显萎缩。受访业者认为，需求疲弱是出口下滑的原因。

标普全球市场财智经济研究部副总监潘婧怡表示，PMI显示香港营商环境在今年第二季度中段变差，这早于上月订单转跌已露出端倪。香港就业自去年11月以来首次下降，而产出量也回复紧缩。此外，5月投入成本持续上涨，但企业却自2022年3月以来首次调低产出售价，造成盈利压力。由于看淡前景，企业为保销路，于是承受成本升幅，还为客户提供额外折扣。

潘婧怡表示，随着5月新增订单跌至20个月最低，包括新订单指数、积压工作指数在内的前瞻性指标皆预示，近期香港的经营环境很可能持续低迷。

香港商务及经济发展局长丘应桦周三出席立法会会议时承认，近年市民和访港旅客消费模式不断转变，对经营零售业的中小企业带来挑战。港府已推出多项措施支援，其中中小企业融资担保计划下推出的百分百特别担保产品，为中小企业提供特惠低息贷款，截至今年3月底已批出近190亿港元（32亿8000万新元）贷款，超过6000家零售企业和近5.3名雇员受惠。另外，当局也有推出中小企业市场推广基金，并推出数码转型支援先导计划。

丘应桦表示，根据坊间房地产服务机构的数据，香港街铺空置率已由2020年第三季的18.3%，改善至今年第一季的6.6%，部分核心区例如铜锣湾和尖沙咀更低于6.6%。

他认为，随着香港经济复苏，访港旅客增加，香港零售业将有更大的复苏动能。当局已与零售业安排会议，了解业界需求。

不过，香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波接受《联合早报》访问时认为，疫后许多港人北上，导致香港零售市场转差。近日香港宣传好客之道，但这只是基本的服务要求。他不太看好香港市道短期内会有起色。

李兆波表示，香港经济过去一年复苏缓慢，营商环境疲弱，某程度上和银行高利率环境有关。“由于美国加息，香港商人宁愿把钱放在银行做定期存款，可以收三四厘（3%至4%）的利息，回报率高于投资项目。”

他指出，香港的营商成本高，再加上近年香港经历很多政治动荡，对企业或多或少有影响。香港只有尽快摆脱一切政治纠结，才可以集中精力发展经济。