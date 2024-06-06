麦朴思：香港未玩完 须重塑自我善用优势

（香港综合讯）“香港玩完论”引起当地舆论热议之际，被誉为“新兴市场教父”的麦朴思撰文认为“香港未玩完”，他强调香港须重塑自我，善用自身强处维持竞争优势。

综合香港01和星岛网等港媒报道，纽约基金经理人麦朴思（Mark Mobius）星期三（6月5日）以“香港：远未玩完”（Hong Kong: Far from Over）为题撰写博文，对于围绕香港的悲观情绪感到惊讶，表明自己是永恒乐观派。

麦朴思说，从投资角度来看，否定任何城市或国家的潜力并不明智，而他作为不断寻找低估值股票的基金经理，认为“没有一个市场真正被淘汰”。

他也说，香港在丢弃殖民包袱的过程中，“必须重塑自我，善用多年来培养的优势”。回顾1960年代赴港创业时，他说他见证香港营商秘诀，自身对香港的看法迄今并无改变。他上周与几位商界人士会面后，从中清楚见到香港营商环境的基本精神仍然活跃。

随着中国大陆与香港融合不断推进，香港的人才库正在经历明显转变。但麦朴思反问：“这是否就一定意味着香港玩完呢？谁能说这不是香港以新方式发展和繁荣的机会？”

有“中国大好友”之称的美国经济学家罗奇日前接受港媒专访时坚持“香港玩完论”。图为他星期一（6月3日）在香港接受彭博电视访谈。（彭博社）

有“中国大好友”之称的美国经济学家罗奇（Stephen Roach），在港媒《明报》星期二（6月4日）刊发的专访中再次坚持“香港玩完论”，并指出香港的“一国两制”已变成更具“中国特色的两制”。

香港政府隔天发声明以不点名方式批评说：“其论点显然忽视香港的既有优势及当前良好的发展势头，在数据及事实前完全站不住脚。”

罗奇在社交平台X上回应，香港政府的反应可以预期，但令人可悲的是，对方回避他所提出关于香港与面临增长挑战的大陆经济之间连结紧密的核心问题。