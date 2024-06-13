美国扩大对俄制裁牵扯中企 中国外交部批美国乱舞“制裁大棒”

（北京综合讯）美国大幅扩大对俄罗斯的制裁，并牵扯中国企业之后，中国外交部批评美国乱舞“制裁大棒”的做法不仅无助于问题的解决，反而成为世界一个主要的风险源头。

据中国外交部官网消息，发言人林剑星期四（6月13日）在例行记者会上说，中国坚决反对任何非法单边制裁和长臂管辖。中俄之间的正常经贸往来不应受到干扰和破坏，更不应成为抹黑遏制中国的工具。

林剑说，中俄两国是全面战略协作伙伴，双方开展互利合作有自身的内在逻辑和强大韧性，符合两国利益。

他说：“在乌克兰危机问题上，谁在呼吁对话、争取和平，谁在拱火递刀、鼓动对抗，国际社会有目共睹。美方一方面源源不断向乌克兰提供武器弹药，一方面把破坏和平、延宕危机的责任甩给别国，甚至把危机当成肆意制裁、打压别国的良机，可谓是机关算尽、虚伪至极、霸道无比。”

他批评美国在全球范围内滥施单边制裁，贻害无穷，严重损害他国的主权安全，造成人道惨剧，破坏产供链的稳定。乌克兰危机升级后，美国的制裁更是变本加厉。

他也重申，中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方，绝不接受抹黑施压，甩锅推责。中国将采取一切必要措施，坚定维护中国企业和公民的合法权益。

据路透社报道，美国星期三大幅扩大对俄罗斯的制裁范围，制裁对象包括俄罗斯、中国大陆、香港、土耳其、阿联酋等地的300多个个人和实体。

七国集团（G7）峰会星期四（6月13日）到星期六（15日）在意大利普利亚举行。继续支持乌克兰，限制俄罗斯战争潜力料是峰会的重中之重。