港交所9月23日起天气恶劣也不停市 以巩固金融中心竞争力

香港股票交易所从9月23日起将实施在恶劣天气下维持证券市场运作的安排，以巩固香港作为国际金融中心的竞争力。

港交所目前在恶劣天气下须要停市。在新安排下，投资者可以在香港发出八号风球及以上的台风信号、甚至黑色暴雨警告期间，如常买卖香港股票及衍生产品，也可以通过“沪港通”“深港通”买卖中国大陆A股等。

香港特首李家超星期二（6月18日）宣布上述措施时指出，全球主要股票市场，包括深圳及上海，目前都可以在恶劣天气之下维持交易。香港作为国际金融中心必须向这些市场看齐，何况绝大部分交易都已电子化，无理由其他市场可以不停市，香港却做不到。

李家超说，港交所较早前进行公众咨询，占市场交易总额约九成的经纪商和银行界等都支持实施不停市的安排。他认为，恶劣天气不停市，可以巩固港交所的竞争力，增强香港作为国际和大陆市场相向门户的角色。

香港财经事务及库务局局长许正宇也说，港交所在恶劣天气下维持证券和衍生产品的市场运作，可以让全球的投资者不再受香港天气情况影响而失去交易或投资的机会。

他透露，从2018年起，香港证券和衍生产品市场因为恶劣天气影响关闭了11次，单是去年已经发生四次，当中三次更是全日停市，令投资者无法管理在港股市场的投资组合，面临潜在的市场风险，也限制了国际和中国大陆投资者透过互联互通参与大陆和香港两地的市场。

香港金融界人士普遍支持港府的新安排。香港投资基金公会形容，新安排是基金管理业期待已久的消息，相信有利价格发现并减少套利情况。金融服务界立法会议员李惟宏也说，香港作为国际金融中心，在恶劣天气下不停市继续交易，将有利继续推展各方面的互联互通；而环球投资者在管理买卖交易的风险时，也不会受停市影响。

不过，香港资深投资人邵志尧接受《联合早报》访问时认为，全球许多股票交易所在恶劣天气的日子都会继续运作，港府推出的“打风不停市”新措施是跟随国际潮流，在大方向上来说是正确的，但对港股成交量的提振作用未必很大，效果可能只是聊胜于无。

邵志尧解释，近年港股持续下跌，成交量偏低，主要是因为投资者不看好港股前景，于是改而买卖其他地方的股市。“虽然近来港股氛围比以前有改善，回升至万七和万八点，但和美股的表现比较起来仍然相差太远，投资者不会因为港交所的新措施而增加对港股的买卖。”

他认为，值得关注的是，新政策对证券行要求比以前更高，目前许多香港中小型证券行的电脑系统和人手未能跟得上新安排的要求，日后需要提升设备及增加人手，这会增加证券行的营运成本。

香港股市星期二小幅收跌，恒生指数下跌0.11%至17915.55点，与亚洲其他股市包括中国大陆股市的涨势背道而驰。