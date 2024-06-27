中国工业企业利润5月增0.7%

（北京综合讯）中国全国规模以上工业企业实现利润的增速大幅放缓，5月同比增长0.7%，低于4月的4%增幅。

中国国家统计局星期四（6月27日）公布的数据显示，今年前五个月，全国规上工业企业实现利润同比增长3.4%，比前四个月的4.3%增幅要来得低。

对此，中国国家统计局工业司统计师于卫宁解读，这是受投资收益增速回落等短期因素影响。

虽然1月至5月规上工业企业效益持续恢复，但于卫宁指出，国内有效需求仍不足，内生动力有待加强，工业企业效益恢复基础仍不牢固。下阶段，要着力推动已出台政策措施落地见效，大力推进新型工业化，加快发展新质生产力，着力扩大有效需求，提振经营主体信心。

分门类看，采矿业利润同比下降16.2%，降幅比1月至4月收窄2.4个百分点。制造业利润增长6.3%，总体保持平稳。电力热力燃气及水生产和供应业利润增长29.5%，继续保持较快增长。其中，电力行业利润增长35%，燃气行业利润增长1.2%。

彭博社指出，大宗商品价格上涨缓解了矿企压力，但在部分行业过剩产能的担忧之下，中国规上工业企业实现利润能否保持升势还有待观察。

由于产能增加导致电动汽车等行业降价，企业一直在提高利润方面面临挑战。让问题更加复杂的是，受楼市低迷和挥之不去的通缩压力影响，企业和消费者在支出方面显得犹豫。