伊势丹上海门店营业27年后关闭 大陆仅剩一家门店

（上海／东京综合讯）日本三越伊势丹控股设在中国上海的百货商场星期天（6月30日）停业关店，结束其长达27年的运营，目前伊势丹在中国大陆仅剩天津一家门店。

综合上观新闻与日经中文网报道，因租约到期，位于梅龙镇广场的伊势丹百货商场3月发布通知称，将在6月30日正式停业。结业当天，不少上海市民特地前往记录这一时刻。

这家商场在1997年开业，位于上海繁华商圈南京西路，曾是上海新潮时髦的象征，经营品类包括化妆品、美容仪器、家居生活用品、女装杂货等。作为最早进入上海市场的日系百货商场之一，这家商场也有着上海一代人的共同回忆。

随着网络购物的兴起，传统百货业近年备受挑战。上海梅龙镇伊势丹的运营公司一直处于亏损状态，数据显示，它2023年3月至11月的营业利润亏损3.76亿日元（316万新元），较2022年同期的2.66亿日元亏损进一步扩大。

伊势丹近年在中国的经营不断式微，在2022年，伊势丹关闭了在成都的两家门店，今年4月，其位于天津南京西路的门店也停业，在梅龙镇伊势丹关闭后，伊势丹在中国市场仅剩天津仁恒伊势丹一家门店。

一批中资与外资百货商场近年相继退出市场。联商网零售研究中心统计，2023年，中国全国有21家百货商场停业闭店，包括太平洋百货、永旺、百盛、解百、大洋百货、新世界百货等曾经火爆一时的知名商场。