中国外汇储备6月减0.3% 央行连续两个月停止增持黄金

（北京综合讯）中国外汇储备规模在6月减少0.3%，略低于市场预期。与此同时，中国黄金储备保持不变，中国央行已连续两个月停止增持黄金。

中国国家外汇管理局星期天（7月7日）公布的数据显示，截至6月末，中国外汇储备规模为3.2224万亿美元（4.3495万亿新元），较5月末下降97亿美元，降幅为0.3%。早前接受路透社调查的分析师预测，中国外汇储备规模6月末为3.226万亿美元。

外汇局解释，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，6月外汇储备规模下降。

据路透社报道，人民币兑美元的汇率在6月下跌0.3%，美元兑一篮子其他主要货币则上涨1.1%。

不过外汇局强调，中国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。

另外，中国人民银行星期天公布的数据显示，中国6月末黄金储备为7280万安士，与上月持平，已连续两个月停止增持黄金。此前中国央行曾连续18个月增持黄金。

金价飙升可能阻碍央行增持黄金。金价在5月触及每安士2400美元以上的历史新高，之后随着投资者减少对美国今年降息的押注而小幅走低。

资产管理公司WisdomTree大宗商品策略师沙亚（Nitesh Shah）指出，金价似乎仍然有点过高，中国央行正在等待金价进一步回调，然后再恢复黄金增持计划。