陈光炎：亚细安须团结平衡对华贸易依赖

北京过去10年加速工业转型，叠加中美贸易战促使制造商大举撤出中国转战东南亚。长期关注国际政经局势的新加坡学者陈光炎指出，亚细安获利的同时也面临地缘经济风险，可能在新的区域劳动力分工中，迅速沦为中国产业结构的附庸。

陈光炎认为，区域中日益增多的离心力，包括“大陆亚细安与海洋亚细安”“伊斯兰亚细安与基督教亚细安”等力量之间的竞争，也正在弱化亚细安中心地位。亚细安未来10年须要创造更多向心力加强团结，同时应通过加强与日本和韩国的经贸联系，以平衡对中国与日俱增的贸易依赖。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院星期三（8月7日）举行公开讲座，由南大经济学荣誉教授陈光炎主讲，讲题为“在中美持续竞争阴影下，对亲亚细安地缘经济战略的构思”。

陈光炎指出，中国国家主席习近平2012年上台逐年集中军政大权后，北京在国际上不仅日趋强硬，在2015年还出台《中国制造2025》政策，放眼未来10年主导重点工业领域，释放中国希望加速提升工业水平的信号，对中美竞争产生很多影响。

他以“相扑选手”形容体量巨大的中国，指当北京开始在产业阶梯向上爬时，既为亚细安腾出发展空间，也对原本在阶梯上端的国家进行挤压，因而衍生出两种现象：第一，中国与美欧日韩的经贸关系由互补转向竞争；第二，中国与亚细安的经贸关系则由竞争转向互补。

中美竞争导致外商对华直接投资（FDI）近年持续下滑，中西方在市场侧显著脱钩。陈光炎指出，中国还连遭股市和楼市重挫；房地产低迷预计还将持续两年之际，民众财富大幅减少，消费者信心崩溃不敢花钱，在银行存放了约6万亿至8万亿元人民币（1.1万亿至1.5万亿新元），占国内生产总值（GDP）近11％。

面对零售消费不振，中国只能靠大量出口消化国内工业生产，对东南亚、中亚、非洲、拉丁美洲等输出更多产能，对一带一路国家的出口去年首次超越美欧日，出口结构出现显著转变。

另一方面，美国前总统特朗普任期内对中国输美商品加征关税，也意外地加速了中国和亚细安生产区的一体化。陈光炎指出，因美国最低工资过高，从中国撤出的工厂及岗位并未如特朗普所愿回到美国，转而落户东南亚，让亚细安成为很重要的受益方。中美贸易战开打后的六年间，亚细安在世界FDI的占比增加近三倍，从2016年的6％升至2022年的17％。

尽管东南亚在2020年首次超越美欧成为中国最大贸易伙伴，贸易额达6846亿美元（9083亿新元），但亚细安同时也从中国进口越来越多商品，占进口额的逾三成。从中国迁至东南亚的工厂，仍继续依赖源于中国的关键部件，包括机械器材等资本货物，以及零部件等中间产品。

中国经济减速对亚细安的影响也日益深远。据世界银行估计，中国增速放缓1个百分点，可造成一些东南亚国家经济放缓高达1.3个百分点。

陈光炎研判，中国未来10年不仅可能在亚细安的贸易和投资制度中占据主导，还可能与亚细安整合劳动力分工后占据金字塔顶端位置。处于劳动力金字塔中低端的亚细安，工业发展势必受到中国整体产业结构压制，回旋空间将受到限缩。

他指出，亚细安中心地位也正被地缘政治趋势，以及区域安全新架构弱化；泰国和马来西亚已正式申请加入金砖国家合作机制，看似靠向中国。他认为，亚细安未来10年须要创造更多向心力加强团结，抵消区域中日益增多的离心力。

陈光炎分析，亚细安和日韩目前的发展具有互补性，不过度依赖中美的需求。（早报图表）

按陈光炎的分析，亚细安和日韩目前的发展具有互补性，并都对美国国内政治动态有所保留，有分散风险、不过度依赖中美的需求。这些都为亚细安和日韩加强经贸联系奠定潜在基础，经贸融合也符合三方加强韧性和平衡的战略利益。

日韩与亚细安经济加起来规模显著，人口数量、GDP已分别达到中国的61％、55％。陈光炎预判，随着中国经济放缓、人口萎缩，以及亚细安人口、GDP增加，城镇化加快，这个比率在未来10年还将上升。

他指出，亚细安的数码化转型非常良好，互联网普及率今年初已近72％，这将有利于亚细安与日韩签署现代化自贸协议，让三方厂商享有优惠关税税率。同时，通过数码化简化贸易程序、货品分类预先裁定、加速清关等促进区域中贸易，也能让亚细安出口型中小微企业受益。

分析：特朗普可能不会全面兑现对华关税威胁

美国11月举行总统选举，陈光炎预判，无论谁入主白宫都将继续对中国挥舞关税大棒，但共和党总统候选人特朗普可能不会全面兑现对中国输美商品的关税威胁。

陈光炎分析，美国总统拜登2021年上台后，不仅维持特朗普对中国输美商品加征的关税，还在某些领域进一步提高，表明这仍是一项受欢迎的政治举措。

他研判，若现任副总统、民主党总统候选人哈里斯一旦主政，预计不会调整措施，因降低现有关税实际上可能造成巨大政治代价，但预计她也不会显著调高加征关税。

尽管特朗普曾扬言如果重返白宫，将对所有中国商品征收60％关税，但陈光炎认为，特朗普此言可能并不是那么认真。他指出，特朗普在媒体采访中谈论加征关税问题时已预留转圜空间，表明他尚未准备好全面兑现承诺，并仅可能在某些领域加征关税。

陈光炎指出，对于任何关切选民生活费的美国总统候选人，过度的保护主义实际上毫无意义。62％的中国输美商品由私人企业经手，这一大量的贸易额既影响美国民生也关乎中国就业，因此两国有维护双边贸易的共同利益。