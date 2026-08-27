经济增速放缓抑制工厂生产以及价格涨幅，中国工业企业利润增速连续三个月回落，7月份降至今年以来最低水平。

中国国家统计局星期四（8月27日）公布，7月工业企业利润同比增长11.2%，低于上月的15.1%；今年前七个月的利润增速也从上半年的18.7%放缓至17.6%。

国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读称，“国际形势依然复杂严峻，国内供强需弱矛盾较为突出”。下阶段，要进一步扩大内需，壮大新兴产业，培育未来产业，推动新旧动能平稳转换，巩固工业经济高质量发展。

经济学人智库高级经济学家徐天辰对《联合早报》说，7月工业企业利润放缓，主要原因是内需较弱，传统行业疲软，“特别是投资方面，钢铁水泥利润恶化较为明显，对应国内房地产和基建投资仍然疲软”。

北京大学经济学院教授、国民经济研究中心主任苏剑受访时则说，7月工业企业利润整体放缓，主要因为内需不足，也有原材料价格红利、基数效应消退的原因。

中国经济自今年4月出现放缓势头，三季度初经济增长动力依然不足，7月份生产、消费以及投资均不及预期，工厂出厂价格指数（PPI）和消费者价格指数（CPI）涨幅放缓。有经济学家预计，中国7月经济增速或将低于官方设定的4.5%至5%年度目标。

数据也显示，受人工智能强劲需求带动，前七个月，电子相关行业利润同比增长110%，拉动工业企业利润增长9.3个百分点。其中集成电路行业利润同比增长18.5倍。

相比之下，与房地产相关以及下游的企业利润明显承压。其中黑色金属冶炼和压延加工业利润下降51.2%，家具制造业下降58.2%，汽车制造业利润下降20%。

苏剑认为，中国工业企业利润增长过于集中电子行业，以及有色、化工等原材料制造业，而电子只是41个大类行业之一，“跑得再快，也拉不动整个板块”。

彭博经济研究报告指出，中国7月份利润增速放缓，表明高科技制造业仍在强劲增长，其他行业的盈利能力则有所减弱，数据进一步印证了科技行业正在蓬勃发展，但其规模仍不足以带动整体经济的增长。

徐天辰表示，当前企业投资趋于谨慎，主要还是因为内卷造成供大于求，“企业利润微薄，在市场环境下必然会影响企业投资，但企业投资收缩可能既是痛苦的，又是必要的”。

苏剑说，当前经济增速存在一定下行压力，“国内产业结构调整进入深水区，新旧产能交换，总量经济存在阶段性下滑”。往后看，价格红利和基数效应会继续消退，下半年工业企业利润单月增速大概率会回落到个位数，全年仍有望保持两位数增长。