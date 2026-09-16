9月21日，第八届亚太经济合作组织（APEC）人力资源开发部长会将在江苏南京举行。今年是中国时隔12年第三次担任APEC东道主，APEC进入“中国年”。

本次会议以“塑造现代化人力资源，助力亚太共同体建设”为主题，既是中国深度参与全球人力资源治理的实践，也是南京面向亚太递出的崭新城市名片。

当世界目光聚焦扬子江畔，一个追问随之而来：这场聚焦亚太人力资源开发的部长级会议，缘何花落南京？

读懂城市的“人才浓度”

本届部长会将围绕高质量充分就业、职业技能培训、社会保障体系建设三大议题展开，核心在于做好“人”的文章。而南京，早已将“人”置于发展的中心。

数据是最直观的注脚：作为中国重要的科教中心城市，南京拥有54所高等院校（其中“双一流”建设高校13所）、120多个国家级研发平台，两院院士达101人——约964万常住人口中，平均每10人就有超1名在校大学生。

这种“浓度”正转化为创新“热度”：2025年，施普林格·自然发布的“2024自然指数—科研城市”排名中，南京位居全球第五；2025年，南京12项成果获国家科学技术奖，南京科学家贲德荣膺国家最高科学技术奖。作为引领性国家创新型城市，南京正加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心。

为更好“聚天下英才而用之”，2026年初，南京发布“人才政策2.0”，围绕“十百千万”人才队伍发展目标，深入实施“紫金山英才计划”，着力构建国际化视野、精准化政策、市场化手段、人性化服务的人才新生态。面向青年人才推出生活、租房、就业、创业等一站式支持，以每年“宁聚”30万名青年人才为目标，向全球英才发出诚挚邀约。

会议期间，南京配套举办的系列交流活动正是这一逻辑的延伸：搭建亚太人才对话、技能合作平台，让APEC的宏观议题，落地为城市与人才的双向奔赴。

在AI·镜界—南京人工智能生态街区“AI·模坊”南京智能体集散中心内，智能机器人作展示。（南京市委宣传部提供）

平台创新的“硬核实力”

人才的价值实现，需要高能级平台来“兑现”。南京的思路是，把平台建到人才最需要的地方——从创意到产业，全链条贯通、全程护航。

南京的创新版图持续拓展。中国通信信息领域首个国家重大科技基础设施——未来网络试验设施（CENI）全面竣工；全国高校生物医药、信息通信两大区域技术转移转化中心双双落子；产业端平台同样“硬核”。软件和信息服务、新型电力（智能电网）两大产业集群双双跻身”国家队”，产业规模分别突破万亿元、5000亿元（人民币，下同，943.4亿新元）。

2025年，南京GDP达19428.78亿元，同比增长5.2%，高新技术企业超1万家——“创新策源地”的势能正转化为高质量发展动能。

拓展开放的“朋友圈”

开放，是南京的另一种底色。

在纪实科创活动《青年科创+》舞台上，平均年龄28岁的青年科创者站上了“C位”。新加坡库元科技创始人李弈安便是其中之一:落户江心洲生态科技岛后，他的ProeAgent项目利用Al大模型加速新药、新材料迭代，并与南京工业大学达成产学研合作，共建AI+中试平台。

李奕安团队所在的江心洲，正是中新南京生态科技岛——“新加坡一江苏合作理事会”框架下的旗舰项目。这座15.21平方公里的江岛借鉴新加坡可持续城市规划理念，构建起与国际接轨的规则体系和营商土壤；如今自动驾驶接驳车穿梭楼宇，无人机配送10分钟直达河西商圈。

放眼世界，南京的开放脉络与亚太紧密相连：与韩国大田、马来西亚马六甲、澳大利亚珀斯等城市结为友好城市；新加坡作为APEC秘书处所在地，更是南京对接亚太各经济体、引进高端人才的关键枢纽。

自2022年12月获批国家服务业扩大开放综合试点以来，南京首轮104项试点任务全面落地，新一轮119条正加快实施。

在国际化营商环境的持续优化下，高能级外资项目密集“落子”：宝马集团亚洲最大信息技术研发中心落户建邺，江苏首家外商独资三级医院即将投用……南京正以更高水平的开放，深度融入全球创新与产业链条。

盛会启幕在即，扬子江畔的南京，正以人才为纽带，连接亚太、共话合作。

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