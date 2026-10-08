中国科技企业全球化正迈入新阶段，从“走出去”迈向“扎下去”。星展银行携手财新智库开展的调查显示，84%的受访企业已进入中期扩张或稳定运营阶段，东南亚成为最受青睐的战略布局区域。中国科技企业要把海外市场转化为长期增长引擎，并借助具备全球网络与在地能力的银行伙伴，应对跨境经营的复杂挑战。

晨北科技（VeSync）的成长轨迹，正是中国企业全球化进阶的缩影。随着晨北科技在北美、欧洲及亚洲市场持续扩张，其关注重点已从市场进入延伸至本地运营、供应链协同、资金管理及资本布局等更深层次的发展课题。

为满足这些不断演变的需求，企业需要能够兼顾全球视野与本地资源的合作伙伴。星展银行在晨北科技不同发展阶段提供跨境金融支持，协助企业提升运营效率与发展韧性。从该案例可见，中国企业出海已进入“深耕时代”。相比开拓市场，如何在海外建立长期竞争优势，正成为下一阶段全球化成功的关键。

洞察①：不再是增长选项 出海变必要战略

星展银行与财新智库针对150名中国科技企业管理层展开调查，覆盖先进制造、人工智能、医药与医疗健康等领域。调查显示，84%的受访企业已进入中期扩张或稳定运营阶段，反映出中国企业全球化布局日趋成熟。随着海外业务从“拓展版图”迈向“扎根经营”，国际化已不仅关乎增长机遇，更关乎打造更具韧性的业务模式、供应链体系与全球运营能力。

推动企业出海的，不只是寻找新客户。开拓新增长市场、提升利润空间、分散收入来源、增强供应链韧性，以及获取人才、技术与资本，都是企业加快全球化的重要原因。企业输出的内容也在改变，从出口产品，转向输出技术、品牌和运营能力。

洞察②：企业全球布局 东南亚是出海首选地

东南亚凭借快速增长的数字经济、完善的制造业生态、持续扩大的中产阶层和消费需求，成为70.7%受访企业当前运营地，以及57.3%企业计划拓展的首选目的地。

中国与亚细安之间的业务往来带动了跨境人民币需求的快速增长，2024年亚细安跨境人民币收付金额达到8.9万亿人民币，同比增长50.7%。对此，星展银行企业及机构银行部董事总经理、战略业务发展部主管洪德辉说：“强劲的同比增长反映了中国与亚细安之间的业务往来正日益增加，对多币种结算和财资管理解决方案的需求不断增长。”

在该区域内，不同市场也发挥着差异化的战略协同作用。洪德辉举例说：“新加坡可以作为区域总部和资本中心，成为企业进军邻近市场的基地。印尼和越南的优势则是能提供具竞争力的成本、稳健的供应链以及不断增长的制造和创新能力。”

洞察③：从“借力出海”走向“能力驱动”

根据调查，企业进入市场的方式包括：

28%扩张初期企业：借力伙伴进入市场

56%较成熟企业：搭上在华跨国企业全球供应链的列车出海

16%资源和能力更完备者：独立建立海外版图

企业出海没有固定模式，其市场进入策略往往随着全球化经验和运营能力的成熟而不断演变。下一阶段的关键，不在于进入多少市场，而在于能否建立可扩展且具备风险抵御能力的全球运营体系，为长期增长奠定基础。

洞察④：“中国＋本地” 扎根海外关键模式

调查显示，无论选择哪个市场作为出海起点，企业更倾向于走向“中国优势 + 本地深耕”的发展路径。通过将中国的创新能力和规模优势，与当地市场的运营、销售及合作伙伴生态相结合，企业得以在海外建立更具可持续性的竞争优势。

对中国科技企业而言，另一个反复出现的问题是如何同时管理多元货币，尤其是在跨境市场交易中。此外，进行本地化时涉及的合规性、现金和流动性构建等，也是挑战。如果银行能够支持多种货币的使用，将能减少摩擦，增强运营的韧性。

洪德辉举例说：“一家总部位于长江三角洲、业务遍布60个国家的机器人智能家居清洁设备制造商，在进军印尼市场时，星展银行协助企业建立集中式资金管理系统，实现跨境资金融通和结算的标准化，有效减少了交易摩擦。”

洞察⑤：银行伙伴正从服务提供者转向战略伙伴

选择银行伙伴时，84%的企业看重银行的全球网络覆盖与在目标市场的专业能力，同时，83%关注办事效率及合规风险支持。

值得关注的是，中国企业出海的金融合作模式也在不断演变。调查显示，超过四分之一的受访企业积极与国际金融机构合作，而在现金及外汇管理方面，中资银行（52.7%）和外资银行（47.3%）的选择比例接近。这表明，随着企业国际化程度提升，其金融需求正从单一市场服务延伸至全球运营支持，更倾向于选择能够提供跨境连接、本地洞察及一体化解决方案的银行伙伴。

“当企业的收入、成本和资金分散在多个国家，并涉及不同货币与监管制度时，企业需要一套能更集中查看资产余额、更清晰预测、融资和结算的方案。”洪德辉表示，这有助于降低单一市场的资金压力对其他市场运营造成的连锁影响。

调查结果也进一步强调，在企业扩张初期就与银行建立关系至关重要，因为这将成为双方长期合作的奠基石，为日后企业规模、资本需求的变化发展提供强力支持。

亚洲最安全银行 为跨境投资添动力

作为东南亚最大和最安全的银行^，星展银行一直致力于为企业客户打造全方位的服务系统，助企业快速在新市场站稳脚跟。通过外商直接投资（Foreign Direct Investment）咨询服务，星展银行能凭借以下优势协助企业：

广大的网络覆盖 ：包括东南亚在内19个市场的业务网络，可助企业快速进入想要发展的市场。

在地市场洞察与支持 ：涵盖14个行业的多元语言在地团队和行业资深专家，可为企业提供端到端支持，在不同发展阶段量身定制金融解决方案。

一站式服务：包括全方位的企业银行服务、资本市场构建，以及在新加坡的人民币结算服务。

为实现区域增长进入新市场之时，合适的银行伙伴将能助企业将跨境业务的复杂性转化为可持续增长的力量。点击这里以了解星展银行能如何帮助你的企业迈向下一个增长阶段。

注解：^星展银行的标普和穆迪信用评级一直是‘AA-’和‘Aa1’。

【本文由星展银行呈献】