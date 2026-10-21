在香港举行的第33届亚太经济合作组织（APEC）财政部长会议星期三（10月21日）闭幕，中国财政部部长蓝佛安说，各方在加强宏观经济政策沟通协调丶携手应对外部风险挑战等方面进一步凝聚了共识。

中国是今年APEC会议东道主，11月18、19日将在深圳举行领导人非正式会议，10月20日至21日则在香港举办财政部长会议。逾500名来自21个APEC成员经济体的财金官员及国际金融机构代表，这两天齐聚香港，讨论全球及区域经济形势、财政政策、数字基建融资和普惠金融等议题。

身兼今年APEC财长会主席的蓝佛安星期三在闭幕记者会上总结，会议完成各项议程，圆满成功。

蓝佛安指出，此次会议深化各方在三方面的共识：一是加强宏观经济政策沟通协调，携手应对外部风险挑战；二是推进财经领域务实合作，助力亚太经济长期可持续发展；三是深化区域一体化进程，推动构建亚太共同体。

他说，当前世界百年变局加速演进，国际形势变乱交织、地缘冲突影响外溢扩散，世界经济增长面临多重挑战，同时人工智能等新一轮科技革命和产业变革，加速演进，为全球共同发展带来新机遇，APEC作为亚太地区主要经济合作平台，在促进成员开放合作，加强宏观政策协调上，展现出更大担当，中国高度重视与亚太经济体的互利合作。

他也说，会议审议通过《2026年APEC财长联合声明》和《亚太地区数字基础设施融资政策声明》，为亚太经济体深化财金合作指明了方向，并同意继续推进亚太地区青年财经人才交流与合作。

这次是APEC财长会首次在香港举行。身兼酒店集团首席营运总裁的香港立法会议员陈宗彝说，部分出席APEC财长会的嘉宾此次携家眷访港，带动香港酒店业需求。他以集团旗下酒店为例说，位于港岛的酒店入住率高达98%，尖沙咀区的五星级酒店入住率也达到95%。

香港中文大学政务与政策科学学院讲师孔永乐接受《联合早报》访问时认为，今年APEC财长会提供了一个很好的机会与平台，让包括美国、俄罗斯、日本、韩国、智利、秘鲁及东南亚等国家的代表来港，共同讨论宏观经济政策及区域金融的合作领域，“特别是近年来保护主义兴起，国际政治经济日趋强调本土利益，亚太地区维持甚至加强开放与合作，对全球经济发展具有重要的意义”。

孔永乐指出，本届APEC财长会议在香港举行，也为香港商界带来一批高素质的国际商务客群，“除了带动酒店、高端餐饮及大型商场的直接消费，也刺激私人会所、文化导赏及特色体验的高端消费需求。”他建议港府日后积极举办更多国际盛事，发挥香港作为中西文化荟萃的独特优势，以吸引更多海外旅客。