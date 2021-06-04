莱坊《全球房价指数》：过去一年 本地非有地私宅涨幅亚洲最大

冠病疫情打击我国经济，但低利率环境和集体出售市场溢出的需求推动非有地私宅价格过去一年上升6.1％，在亚洲涨幅最大。

房地产咨询公司莱坊昨天（6月3日）公布的《全球房价指数》报告显示，截至今年3月底，全球房价过去12个月里平均上涨7.3％，是自2006年第四季以来的最快增速。

调查涵盖56个国家和地区，其中九个在亚洲。

新加坡的非有地私宅价格增幅在亚洲居冠，在全球则排第27。亚洲地区涨幅第二和第三的分别是韩国和日本，上涨5.8％和5.7％。中国大陆的房价起4.3％，而长期受到住房问题困扰的香港起2.1％。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭接受《联合早报》访问时说，本地私宅价格高涨的一个原因是银行贷款利率走低，买家较能负担得起。

另外，许多组屋屋主趁着组屋价格上升之际卖掉组屋套现，然后购买私宅。不少退休者也在孩子长大搬离住家后，搬到较小的房子，尤其是在2017年和2018年受益于集体出售计划的私宅屋主。

他也认为，新加坡目前的房价增幅是由市场条件推动的，符合自10年前全球金融危机以来的长期薪金增幅和整体财富增长。

土耳其升幅32％冠全球

若以全球来看，共有13个国家和地区取得双位数增长。土耳其的房价上升幅度最大，高达32％。排名第二和第三的新西兰和卢森堡分别上涨22.1％和16.6％。美国第五，房价上涨了13.2％，是2005年12月以来的最大增幅。

并非每个大型经济体的住宅市场都很旺热，饱受冠病疫情打击的意大利，房价微涨1.6％；印度和西班牙则分别下跌1.6％和1.8％。封城措施、买家对经济的担忧和住房供应过剩，都严重影响当地的住房价格。

由于房价持续上升，一些国家的政府自今年1月陆续推出房地产降温措施，这包括中国、新西兰和爱尔兰。

莱坊预计，这股房价涨势不会持续太久。一些国家和地区的振兴经济措施将在今年底结束，到时市场情绪相信会有所降温。此外，新的冠病变种毒株病例不断出现，加上一些地区的冠病疫苗接种计划进度缓慢，都可能给房价带来下行压力。