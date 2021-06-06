冠病19疫情 APEC经济体承诺加快疫苗等相关产品流通转运 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年6月6日 5:00 AM APEC贸易部长会议主席奥康纳（右）在部长会议前的记者会上说，他有信心APEC经济体将在这个艰难时期并肩作战，展示对自由、开放和公正的贸易承诺。（APEC提供） 字体大小: 小 中 大 亚太经济合作组织（APEC）经济体将加快所有冠病疫苗和相关产品的流通和转运。APEC贸易部长昨晚发表联合声明，重申将确保贸易环境支持安全有效率地分配冠病疫苗的承诺。部长们肯定贸易在有效减轻冠病大流行的冲击的重要作用，以及自由开放和公正的多边贸易体制的重要性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚太经济合作组织 亚太经合组织 世界贸易组织 贸易部长 冠病疫苗 颜金勇 海峡时报指数 ST Index 【投资新加坡系列】新交所挂牌基金 多元化分散风险