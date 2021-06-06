冠病19疫情 APEC经济体承诺加快疫苗等相关产品流通转运

亚太经济合作组织（APEC）经济体将加快所有冠病疫苗和相关产品的流通和转运。

APEC贸易部长昨晚发表联合声明，重申将确保贸易环境支持安全有效率地分配冠病疫苗的承诺。

部长们肯定贸易在有效减轻冠病大流行的冲击的重要作用，以及自由开放和公正的多边贸易体制的重要性。