冠病19疫情 APEC经济体承诺加快疫苗等相关产品流通转运

订户

来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年6月6日 5:00 AM

APEC贸易部长会议主席奥康纳（右）在部长会议前的记者会上说，他有信心APEC经济体将在这个艰难时期并肩作战，展示对自由、开放和公正的贸易承诺。（APEC提供）
APEC贸易部长会议主席奥康纳（右）在部长会议前的记者会上说，他有信心APEC经济体将在这个艰难时期并肩作战，展示对自由、开放和公正的贸易承诺。（APEC提供）

字体大小:

亚太经济合作组织（APEC）经济体将加快所有冠病疫苗和相关产品的流通和转运。

APEC贸易部长昨晚发表联合声明，重申将确保贸易环境支持安全有效率地分配冠病疫苗的承诺。

部长们肯定贸易在有效减轻冠病大流行的冲击的重要作用，以及自由开放和公正的多边贸易体制的重要性。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容