【投资新加坡系列】新交所挂牌基金 多元化分散风险

要如何躺平也能投资赚钱？不少精明的投资者把眼光锁定在交易所挂牌基金（Exchange-Traded Fund，简称ETF）。在新加坡交易所（SGX）交易挂牌表现最佳的五只ETF，今年首五个月平均取得逾14％总回报率。

它们分别是Xtrackers富时越南掉期挂牌基金（Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF）、SPDR道琼斯指数挂牌基金（SPDR Dow Jones Industrial Average ETF）、SPDR标普500挂牌基金（SPDR S&P 500 ETF）、SPDR新加坡海峡时报指数挂牌基金（SPDR Straits Times Index ETF），以及日兴海指挂牌基金（Nikko AM Singapore STI ETF）。

后两者是复制蓝筹股表现而受到投资者青睐，今年以来每日平均交易额达850万元，比去年全年高出19％。

反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数今年来涨幅逾11％，自3月初以来一直处于3000点以上，更多次突破3200点这关键水平。

辉立证券ETF专员林子聪接受《联合早报》访问时指出，占海指权重逾46％的金融领域受益于市场对通货膨胀的担忧和潜在利率上升。

ETF作为追踪股票、债券或商品指数的投资工具，它让投资者以较小的资本投资于一篮子的股票、债券或商品，从而通过多元化的配置分散风险。由于它一般是被动式地紧跟着指数调整资产的组合，因此它收取的管理费也较低。

另外，ETF不仅让投资者超越地域的局限而投资于其他股市，它也能在股市自由交易，而且有做市商确保它的流通性。

新加坡交易所提供的数据显示，本地共有30只ETF，它们的资产管理规模今年来扩大10％，截至5月逾94亿3300万元，同比增幅逾70％。

从资产类别来看，固定收益在ETF总体资产管理规模的占比最大，达46％，之后为股票（32％）、黄金（16％）和房地产投资信托（REIT，6％）。

不过，新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）指出，REIT ETF的资产管理规模今年来增幅则最大，达22％。

日兴资产管理亚洲（Nikko Asset Management Asia）亚洲ETF业务发展主任黄式明说，不同资产类别的ETF各具优势，股票ETF带来良好增长机会，债券ETF带来稳定和高收益，REIT ETF则能带来派息收入。

黄式明接受《联合早报》访问时指出，对于海外投资者而言，尤其是来自中国，本地ETF提供广泛的资产类别，他们平时很难有机会可以直接接触这些资产。

我国去年迎来四只新ETF，包括本地首只科技股ETF——利安—华侨证券恒生科技挂牌基金（Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF），由利安资金管理公司（Lion Global Investors）和华侨证券联合推出。该ETF追踪香港恒生科技指数，成份股是香港交易所30只市值最大的科技股。

利安资金管理公司总裁李浩进受访时看好本地ETF市场越加蓬勃，基于线上交易平台使投资者更方便进行交易，再加上智能投资顾问（robo-advisory）的兴起，它们把ETF纳为投资组合的基础。

李浩进预期新加坡接下来会有更多ETF登场，交易量增加，流动性随之提高，公司计划今年8月推出一只追踪外国股票表现的新ETF。

在他看来，本地并未充斥太多类似ETF，海外投资者会青睐REIT ETF。“在当前低收益环境中，REIT ETF的派息收益率对于寻求被动收入者来说很具吸引力。”

投资平台FSMOne.com股票和挂牌基金研究部股票分析员柯乐伊也持有类似观点，她看好REIT ETF依然深受投资者青睐，收益是关键因素。

本地共有三只REIT ETF，分别是日兴资产—海峡贸易亚洲房地产投资信托（日本除外）（NikkoAM-Straits Trading Asia ex Japan REIT）、利安—辉立新加坡房地产投资信托（Lion-Phillip S-REIT），以及辉立新交所亚太股息领先房地产投资信托（Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT）。前两者过去12个月的派息收益率达4.6％和4.1％，排在ETF派息收益率最高的前三位。

【本系列由新加坡交易所呈献，完结篇】

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