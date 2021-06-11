中美正面谈商提振市场情绪 海指小幅上涨 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年6月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国通胀数据出炉前市场采取等待观望姿态，亚太股市昨日基本上小幅上涨，因中美两国的正面谈商提振了市场情绪。此外，本地防疫措施将放宽，并将检讨重启新港航空泡泡，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日小涨9.03点或0.29％，闭市报3162.50点。各地市场昨日主要是在等待美国5月份消费价格指数出炉，以评估美国联邦储备局可能开始调整量化宽松力度的任何迹象。悉尼、东京和首尔股市昨日分别小涨0.49％、0.34％和0.26％，香港微跌0.01％，上海和深圳股市则上扬0.54％和1.09％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地股市 新加坡股市 海峡时报指数 亚太股市 通胀 中美关系 防疫措施 航空泡泡 新航 消费价格指数 和美置地 华侨2.5亿英镑资产担保债券 利率将转为英镑隔夜平均基准 本地私宅市场需求强劲 下半年供应量创五年来最大增幅