中美正面谈商提振市场情绪 海指小幅上涨

美国通胀数据出炉前市场采取等待观望姿态，亚太股市昨日基本上小幅上涨，因中美两国的正面谈商提振了市场情绪。此外，本地防疫措施将放宽，并将检讨重启新港航空泡泡，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日小涨9.03点或0.29％，闭市报3162.50点。

各地市场昨日主要是在等待美国5月份消费价格指数出炉，以评估美国联邦储备局可能开始调整量化宽松力度的任何迹象。悉尼、东京和首尔股市昨日分别小涨0.49％、0.34％和0.26％，香港微跌0.01％，上海和深圳股市则上扬0.54％和1.09％。