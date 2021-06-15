“高警戒”防疫对小微餐饮与零售业务影响 较去年略减

本地小微型餐饮业者和零售业者在高警戒解封第二阶段受到的影响，比去年阻断措施期间略微减少，其中生意下降超过一半的业者比去年阻断措施期间少了五个百分点。

星展银行在6月初进行的调查显示，大约200个受访的小微型餐饮和零售业者当中，35％表示在高警戒解封第二阶段的防疫措施实行后，盈利比之前少了超过一半。去年阻断措施期间，盈利下降超过一半者有40％。