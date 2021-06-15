“高警戒”防疫对小微餐饮与零售业务影响 较去年略减 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年6月15日 5:00 AM 调查报告指出，中小企业将它们的运作数码化，缓解了严格防疫措施的影响。将近90％的受访业者自去年阻断措施期间便开始采用数码科技。（法新社） 字体大小: 小 中 大 本地小微型餐饮业者和零售业者在高警戒解封第二阶段受到的影响，比去年阻断措施期间略微减少，其中生意下降超过一半的业者比去年阻断措施期间少了五个百分点。星展银行在6月初进行的调查显示，大约200个受访的小微型餐饮和零售业者当中，35％表示在高警戒解封第二阶段的防疫措施实行后，盈利比之前少了超过一半。去年阻断措施期间，盈利下降超过一半者有40％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 星展银行 微小企业 餐饮外卖增强配套 雇佣补贴计划 联明集团大股东王锡聪父子 收购未持剩余股权但有意保留上市 不认同股东陈积光指责 米支付将适时及在特大前回应