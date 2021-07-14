非有地私宅转售价6月份环比升0.1％ 分析师：转售市场整体需求仍强劲

随着安全管理措施放宽，看房活动将会跟着回升，分析师认为7月份的转售价格可能小幅上涨。

本地非有地私宅转售价格在6月份环比上升0.1％，涨幅不如5月的0.9％，转售量则环比减少12.6％。分析师认为，转售市场整体的需求仍强劲，且新推出的项目也将带动价格持续上升。

新加坡房地产联合交易网SRX昨天发布最新的预估数据显示，代表中档私宅的其他中央区（RCR）的转售价环比下跌1.2％。

代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的转售价则涨0.1％。代表高档私宅的核心中央区（CCR）的涨幅较显著，达1.7％。

若与去年同期比较，6月整体的非有地私宅转售价格上扬6.8％。当中，大众化私宅的涨幅最大，为7.1％。中档私宅和高档私宅分别上涨6.5％和6.2％。

转售量方面，6月有1510个私宅单位转手，比前一个月的1727个单位少12.6％。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣留意到，组屋和非有地私宅在6月份的转售量出现明显的差异，主要是组屋买家的“错失恐惧症”（Fear of missing out，简称FOMO）更强烈，因为等候新建预购组屋（BTO）的时间更久；转售量在6月环比增加17.5％。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹说：“非有地私宅转售量连续两个月下跌，主要是因为我国从5月16日至6月13日进入高警戒解封第二阶段。”新加坡在5月落实更严格的安全管理措施，可能限制了看房活动的次数，所以导致6月的销售放缓。

黄秀莹指出，由于一些买家对价格敏感，加上有些为了避免新私宅项目延迟竣工带来的不确定性，而转向转售市场上已建成的房子，她预期非有地私宅转售市场整体的需求会维持强劲。

随着安全管理措施放宽，看房活动将会跟着回升，她因此认为7月份的转售价格可能小幅上涨。

麦俊荣认为非有地私宅转售价放缓的情况仅属暂时。在高警戒期间遭到延后的新住宅项目将在下半年推出，包括综合发展项目Pasir Ris 8、综合项目Canninghill Piers及EC项目Parc Greenwich等，这有助带动非有地私宅转售价继续上涨。