星展与大华银行自疫情以来 为本地中小企提供贷款与援助

星展银行（DBS）自冠病疫情暴发以来，已经提供超过1万2000项总计62亿元的无抵押贷款给本地中小企业，包括今年来批准的10亿元无抵押贷款，为中小企业的营运资金解燃眉之急。另一方面，自去年2月以来，大华银行（UOB）已为新加坡超过1万2000家中小企业提供超过130亿元的救济援助。

星展银行的文告指出，这些贷款主要继续发放给小型和微型企业，有关占比今年第二季为99％，当时新加坡首次处于高警戒解封第二阶段。这些贷款主要发放给持续受疫情打击的行业，包括餐饮、零售以及建筑业。

文告说：“由于新加坡再度进入高警戒解封第二阶段以控制冠病疫情，营运资金和流动性考量继续是中小企业当务之急。最近在5月进行、访问约200小微企业的‘星展中小企业脉动调查’（DBS SME Pulse Check Survey），结果显示确保有足够的现金流以及管理间接成本（overhead cost），是受访小型和微型企业首要业务事项。”

星展银行中小企业银行集团主管郑秀凤说：“对现金流的担忧段期间不会消失，因此我们专注于确保中小企业取得它们所需营运资金时不受什么耽搁。通过这个业内首个数码贷款方案，星展大幅度的加速让中小企业取得重要营运资金，为业主节省宝贵的时间。中小企业将能够更专注于在这期间加强业务。”

大华银行文告则指出，大华银行是第一家设立重组工作小组的本地银行，它积极地接触中小企业客户，以便以客制化的方式，帮助它们应付财务义务。

大华银行集团机构银行服务主管陈文发说：“冠病大流行继续颠覆业务计划，要求中小企业不断适应，以便维持业务。自2020年2月以来，大华银行已为超过1万2000家中小企业，提供超过130亿元救济援助。

“大华银行将继续支持我们的中小企业客户，它们的日常营运和业务展望面对着前所未有的挑战。我们继续承诺与政府合作，以提供必要的援助，包括额外的流动性和融资计划。”