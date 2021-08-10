发展商不怕“鬼节”怕降温

面对冠病疫情和俗称“鬼节”的农历七月，本地楼市却似乎持续升温，国庆日后将有不少新项目登场。

受访分析师指出，鬼节忌讳和防疫措施，现在对发展商来说都已不可怕，他们反而担心太多买家在农历七月进场，导致政府推出降温措施。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）接受《联合早报》访问时说：“现在时代不同了，买家和发展商都较不忌讳鬼节了，一些买家也可利用网络科技，不受防疫措施限制继续网上看房和买房……所以，对我来说，最可怕的并不是鬼节或疫情，而是它们阻挡不了买家热情，导致降温措施推出。”

农历七月一般落在8月份，由于这是华人传统上较忌讳的节日，发展商通常会把私宅项目提前或延后推出，导致这期间的私宅交易量减少。

今年农历七月是落在8月8日至9月6日期间。据了解，随着近期楼市趋暖，一些发展商不因鬼节而放弃卖房良机，会继续在鬼节推出新项目，包括本周末登场、位于坎贝拉的沁水轩（The Watergardens at Canberra），以及下周末登场、位于巴特礼路的Bartley Vue。

农历七月私宅交易依然活跃

房地产分析师王伽胜指出，如今年轻买家对农历七月已不太忌讳，它对楼市影响也逐渐减弱。因此，一些发展商只要觉得楼市情况良好，并不介意鬼节推出新项目。特别是上月白沙新项目Pasir Ris 8热销，燃起市场买气，有些发展商或想乘胜追击。

他说：“对现在的买家来说，农历七月已成为无关紧要的事了。只要项目设计概念、地段地点和房价符合买家的预算，他们一般不在意是什么月份买房。”

从2017年至2020年的四年私宅交易数据来看，农历七月楼市确实也没有人们想象中的“冷飕飕”，甚至还可能交易量最高的月份之一。

例如去年8月“鬼节”时期，新私宅销量达到1256个单位，是自2012年以来的该月份新高。整体私宅交易量为2160个单位，也是去年表现最好的月份之一。

过去四年来，除了2018年外，8月份新私宅销量都超过1000个单位，高于每月平均销量820个单位。而2018年8月销量走低，仅卖出617个单位，主要是因为之前一个月政府刚推出降温措施。

王伽胜表示，相比农历七月，降温措施对楼市影响更大，令发展商更畏惧。他现在就担心，如果楼市继续火热，政府或将重拳出击，推出降温措施。

他提醒说，正是2013年中裕廊东推出的私宅J Gateway大卖，导致政府该年6月推出总偿债率限制（TDSR），致使下来三年楼市陷入疲软状态。

ERA主要执行员林东荣则认为，无论是降温措施或防疫措施，它们都比农历七月的鬼节可怕，会造成买家需求放缓。“换个角度来看，如果没有降温措施或防疫措施，私宅交易量将会比现在还高。”

尽管政府宣布放宽防疫措施，从今天起允许已完成疫苗接种者可五人一组堂食，社交聚会和每日登门访客人数限制从两人增至五人，他呼吁买家买房时仍需谨慎，因为疫情还未结束，情况随时可能变化。

他说：“农历七月对买家影响或许不大，但大多新项目预计会在农历七月结束后推出。整个楼市情况其实还非常不稳定，发展商也依然密切关注市场变化。”

分析师指出，一些发展商只要觉得楼市情况良好，并不介意鬼节推出新项目。特别是上月白沙新项目Pasir Ris 8热销，燃起市场买气，有些发展商或想乘胜追击。