随着银行派息限制解除 投资者或重新关注 两只海指挂牌基金

FSMOne.com股票和挂票基金研究部分析员陈怡瑾接受《联合早报》访问时说，银行派息限制解除将让银行股价上扬。因银行股占海指超过40%，银行股价的利好因素将扶持海指挂牌基金的表现。正在观望的投资者可能会重新关注两只挂牌基金。

复制本地蓝筹股表现的两只新加坡海峡时报指数挂牌基金（STI ETF）的交易量自4月以来持平，但随着本地银行派息限制解除等因素，正在观望的投资者可能会重新关注这两只挂牌基金。

本地两只海指挂牌基金分别是道富环（State Street）推出的SPRD海指挂牌基金（SPDR STI ETF），以及比日兴海指挂牌基金（Nikko AM Singapore STI ETF）。

目前，它们在今年和明年的预估股息收益率（forward dividend yield）为3.8%和4.3%。

FSMOne.com股票和挂票基金研究部分析员陈怡瑾接受《联合早报》访问时说，银行派息限制解除将让银行股价上扬。由于银行股占海指超过40%，银行股价的利好因素将扶持海指挂牌基金的表现。

辉立证券（Phillip Securities）研究部主管周冠龙受访表示，该证券行预料海指在未来12个月内将达到3400点的目标。分析师指出，两只海指挂牌基金在年初的交易活跃，但随着海指突破3000点，以及本地防疫措施因社区感染病例上扬而收紧，它们的交易量也受到影响。

两挂牌基金交易量 1月份似已达到高点

陈怡瑾指出，尽管这两只挂牌基金的交易量仍高于2015年至2019年之间的平均交易量，但似乎已于1月份达到了高点。自4月份以来，这两只挂牌基金的交易量大致上在同一水平徘徊。

辉立证券挂牌基金专员林子聪受访时说，在1月份和2月份，买入的数量超过卖出的数量。然而，在3月和随后的几个月，这项趋势发生逆转，卖出的数量超过了买入的数量。

“数据表明，当海指在2900点左右徘徊时，投资者将海指挂牌基金纳入他们的投资组合，而当3月份指数越过3000点时，他们就开始套利。”

他认为，4月以来海指挂牌基金交易量下降的趋势可能表明，鉴于目前的经济环境，以及5月和7月为遏制疫情蔓延而实施额外措施，投资者对于是否进场犹豫不决，以及在海指进入3000点以上的位置减仓。

此外，房地产投资信托占海指成分股约22%，这使得海指挂牌基金的表现也会受到这些措施的负面影响。因此，投资者对于投资海指挂牌基金有所迟疑或者减仓，并不令人感到意外。

展望海指股票基金今年接下来的表现，分析师认为，感染病例上升的不确定性，影响了投资者情绪，但市场仍可能有利好因素。陈怡瑾说：“例如，疫苗进展和安全距离措施放宽比预期来得早，这可能重新激发投资者对海指挂牌积极的兴趣。”