防疫措施收紧影响商场餐饮股 组屋区餐饮店股较具韧性

我国防疫措施收紧后，员工居家办公、堂食人数再度减至两人，分析师认为，业务位于商场的餐饮股料受较大影响，而在组屋区经营业务的餐饮股预料受益。

银河—联昌证券分析师陈伟汉和王康权在一份报告中，给予餐饮行业中立评级。根据8月份餐饮服务指数，本地餐馆的销售额同比下挫24.5%，而咖啡座、食阁和其他用餐地点则较具韧性，同比增长3.1%，但销售额仍低于冠病前水平。

个别餐饮股方面，他们认为，位于组屋区的大众化餐饮店的客流量，将会受到员工在家办公和学生居家学习的安排所扶持，因此把金味集团（Kimly Group）列为餐饮股首选。

该集团有78%的咖啡店位于组屋区，是本地餐饮股当中组屋区业务最大的集团，因此预料该股能稍从收紧的堂食措施获益。

此外，结合在家办公和回返公司办公的安排，将持续为咖啡店带来强劲的客流量。该股目标价为0.46元。

至于口福集团（Koufu）则可能因为措施收紧，导致商场、旅游热点和学府内的食阁客流量减少，而稍微受到影响。不过，他们仍建议增持该股，目标价0.80元。

辉立证券高级分析师蔡栋梁则给予口福集团持守评级，目标价0.64元。若堂食措施放宽和外来游客增加，评级则可能上调。

业务将受到最大冲击的会是珍宝餐饮集团（Jumbo Group）。银河—联昌证券认为，该集团主打高档市场，而旗下多数餐馆也位于组屋区以外，建议持守，目标价0.31元。

FSMOne.com股票和挂牌基金研究部股票分析员林裕荣接受《联合早报》访问时也同意，高度依赖堂食业务的餐饮股将受到冲击，尽管这次的影响应该不会比去年的阻断措施时来得严重。

相比之下，营收来源较多元化的餐饮股，则较不受堂食限制影响。例如，星狮集团（F&N）售卖酒精和非酒精饮料和乳制品，可堂食和在外饮用，也可通过电子商务平台销售。

不少餐饮企业如今也借力送餐平台经营外卖业务，分析师认为这对提振餐饮企业的业务有利。

陈伟汉和王康权发现，从结构上来说，对于线上送餐服务的需求正在上扬，这对那些已建立网上业务的餐饮业者有利。

林裕荣也认为那些对“新常态”做出调整和扩大线上送餐业务的餐饮业者，将比还未做出调整的业者有更好的表现。