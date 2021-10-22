我国启用大士港堆场增聘人手 缓解全球供应链阻滞

来自 / 联合早报

文 /
周文龙

发布 / 2021年10月22日 5:00 AM

新加坡港务集团利用大士港口的堆场，存放一小批停留时间较长的集装箱。该集团正按计划准备在今年底前将大士港口一期的首两个泊位投入运营。（港务集团提供）
新加坡港务集团利用大士港口的堆场，存放一小批停留时间较长的集装箱。该集团正按计划准备在今年底前将大士港口一期的首两个泊位投入运营。（港务集团提供）

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全球供应链正面对港口拥堵和货运延期等严峻挑战，我国作为全球最大的集装箱中转枢纽，已大幅度增加员工和提高港口运力，协助缓解全球供应链中断情况。

新加坡港务集团（PSA）和政府机构及工会展开密切合作，招聘2500名本地员工，增加约两成人手。去年底也重新启用了岌巴码头（Keppel Terminal）的八个泊位，同时划分相当于1万8000个标准箱的地面堆场面积，以提供总共6万5000个标准箱的集装箱容量。

上个月，港务集团开始使用大士港口（Tuas Port）堆场，增加约2000个标准箱的堆场处理量。尽管大士港口在2040年才全面投入使用，但在必要时，港务集团将进一步提高那里的集装箱处理量。

交通部高级政务部长徐芳达说，疫情期间，很多航运公司利用新加坡作为一站式港口，也作为弥补运输延误时间的补时港口（catch-up port），因此新加坡处于有利的位置，可协助缓解全球供应链中断情况。

他在接受媒体采访时强调，我国港口接下来会继续每天24小时运作，确保全球供应链的顺畅运转。

徐芳达：作为世界最大枢纽 我国有责任协助应对货运挑战

徐芳达说：“我们当然没有办法完全解决全球供应链所面对的挑战，因为这个仍需要上下游合作，在运作方面做出调整。但作为世界最大的集装箱中转枢纽，我们有责任帮助减少船运公司和客户所面对的延误，以及货物流动所面临的挑战。”

因应冠病疫情的封闭措施对全球供应链造成巨大冲击。由于许多主要船运通道上的港口出现瓶颈，货物都在各国边境阻滞，交付期一再拖延，导致全球供应链中断和运价上涨问题加剧。

目前，全球船舶运输班期的可靠性已从2018年至2020年的平均75％，跌至今年的35％至40％，船舶平均延误时间延长至7.5天。

徐芳达指出，新加坡作为全球供应链中的主要节点，不能幸免于干扰。上游港口拥堵已导致船舶无法按期抵达新加坡，转运的集装箱装上船之前，停留在我国港口的平均时间更长。

尽管如此，他指出，我国港口必须坚守它的价值主张，继续作为全球供应链的一个有韧性、可靠的节点，并提供良好连接，快速转运和高效服务，成为弥补运输延误时间和解决运营难题的首选港口。

在多方努力下，我国港口吞吐量已开始复苏，今年首九个月较去年同期增长了3.4％，也比2019年疫情暴发前增加2.4％。

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