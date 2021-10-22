我国启用大士港堆场增聘人手 缓解全球供应链阻滞

全球供应链正面对港口拥堵和货运延期等严峻挑战，我国作为全球最大的集装箱中转枢纽，已大幅度增加员工和提高港口运力，协助缓解全球供应链中断情况。

新加坡港务集团（PSA）和政府机构及工会展开密切合作，招聘2500名本地员工，增加约两成人手。去年底也重新启用了岌巴码头（Keppel Terminal）的八个泊位，同时划分相当于1万8000个标准箱的地面堆场面积，以提供总共6万5000个标准箱的集装箱容量。

上个月，港务集团开始使用大士港口（Tuas Port）堆场，增加约2000个标准箱的堆场处理量。尽管大士港口在2040年才全面投入使用，但在必要时，港务集团将进一步提高那里的集装箱处理量。

交通部高级政务部长徐芳达说，疫情期间，很多航运公司利用新加坡作为一站式港口，也作为弥补运输延误时间的补时港口（catch-up port），因此新加坡处于有利的位置，可协助缓解全球供应链中断情况。

他在接受媒体采访时强调，我国港口接下来会继续每天24小时运作，确保全球供应链的顺畅运转。

徐芳达：作为世界最大枢纽 我国有责任协助应对货运挑战

徐芳达说：“我们当然没有办法完全解决全球供应链所面对的挑战，因为这个仍需要上下游合作，在运作方面做出调整。但作为世界最大的集装箱中转枢纽，我们有责任帮助减少船运公司和客户所面对的延误，以及货物流动所面临的挑战。”

因应冠病疫情的封闭措施对全球供应链造成巨大冲击。由于许多主要船运通道上的港口出现瓶颈，货物都在各国边境阻滞，交付期一再拖延，导致全球供应链中断和运价上涨问题加剧。

目前，全球船舶运输班期的可靠性已从2018年至2020年的平均75％，跌至今年的35％至40％，船舶平均延误时间延长至7.5天。

徐芳达指出，新加坡作为全球供应链中的主要节点，不能幸免于干扰。上游港口拥堵已导致船舶无法按期抵达新加坡，转运的集装箱装上船之前，停留在我国港口的平均时间更长。

尽管如此，他指出，我国港口必须坚守它的价值主张，继续作为全球供应链的一个有韧性、可靠的节点，并提供良好连接，快速转运和高效服务，成为弥补运输延误时间和解决运营难题的首选港口。

在多方努力下，我国港口吞吐量已开始复苏，今年首九个月较去年同期增长了3.4％，也比2019年疫情暴发前增加2.4％。