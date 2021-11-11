李总理今明两天通过视讯 参加APEC经济领导人会议及相关活动

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来自 / 联合早报

文 /
蓝云舟

发布 / 2021年11月11日 5:00 AM

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士（第四行左三）和贸工部长颜金勇（第四行左四）通过视讯参加亚太经济合作组织部长级会议。孟理齐发言时呼吁各经济体加紧合作，克服全球危机，同时也为包容、可持续和具韧性的后冠病未来奠定基础。（主办方提供）
总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士（第四行左三）和贸工部长颜金勇（第四行左四）通过视讯参加亚太经济合作组织部长级会议。孟理齐发言时呼吁各经济体加紧合作，克服全球危机，同时也为包容、可持续和具韧性的后冠病未来奠定基础。（主办方提供）

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李显龙总理今明两天将通过视讯，参加亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议及相关活动。

第28次APEC经济领导人会议本地时间明晚7时至10时召开，由轮值主席国新西兰的总理阿德恩主持。

根据总理公署昨天发出的文告，李显龙总理今天将通过视讯出席APEC商业咨询理事会（ABAC）与领导人对话。

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