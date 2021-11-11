李总理今明两天通过视讯 参加APEC经济领导人会议及相关活动 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士（第四行左三）和贸工部长颜金勇（第四行左四）通过视讯参加亚太经济合作组织部长级会议。孟理齐发言时呼吁各经济体加紧合作，克服全球危机，同时也为包容、可持续和具韧性的后冠病未来奠定基础。（主办方提供） 字体大小: 小 中 大 李显龙总理今明两天将通过视讯，参加亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议及相关活动。第28次APEC经济领导人会议本地时间明晚7时至10时召开，由轮值主席国新西兰的总理阿德恩主持。根据总理公署昨天发出的文告，李显龙总理今天将通过视讯出席APEC商业咨询理事会（ABAC）与领导人对话。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚太经济合作组织 APEC 李显龙 亚太经合组织总裁峰会 孟理齐： 亚太经济体须做好防疫准备 也应共同加强数码协作能力 【梦想“企”飞系列】父女合拳出击 传统中医打入年轻市场