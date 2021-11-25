金管局： 本地银行房贷利率变化关键信息披露有待改善

本地的银行提供房屋贷款时在披露信息方面做得足够，但关于利率变化的关键信息却有待改善。

新加坡金融管理局日前发布了一份本地房贷定价与披露的文件。金管局在检视本地银行的房贷做法后，认为整体上没有出现系统性疲弱问题，但有些地方有改进空间。

金管局举例说，对于房贷合约中最低利率（floor rate）会否调整，银行并没有说明。最低利率一般上是防止房贷基础利率（reference rate）跌破零的情况发生时，导致房贷利率也可能跌破零。顾客因此通常不会预计最低利率会调整。