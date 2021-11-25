金管局： 本地银行房贷利率变化关键信息披露有待改善 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡渊文 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 本地的银行提供房屋贷款时在披露信息方面做得足够，但关于利率变化的关键信息却有待改善。新加坡金融管理局日前发布了一份本地房贷定价与披露的文件。金管局在检视本地银行的房贷做法后，认为整体上没有出现系统性疲弱问题，但有些地方有改进空间。金管局举例说，对于房贷合约中最低利率（floor rate）会否调整，银行并没有说明。最低利率一般上是防止房贷基础利率（reference rate）跌破零的情况发生时，导致房贷利率也可能跌破零。顾客因此通常不会预计最低利率会调整。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 金管局 房贷 利率 企业突破成本与环境挑战 用科技改善城市农业 我国经济今年料增长约7% 明年或放缓至3％到5％