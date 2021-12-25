分析师：若美明年加息三次 SIBOR可能涨至逾1%回到冠病前水平

星展集团研究团队指出，基于外来的通胀压力，加上经济复苏造成的国内产出缺口收窄，我国接下来可能会面对更大的通胀压力。

全球遭遇供应链危机，加上经济活动复苏后带来的强劲需求，导致全球通货膨胀率不断飙升。为了应对通胀，美国联邦储备局加快缩减资产购买规模，并暗示明年可能加息三次，意味着长达两年的零利率政策即将告一段落。

若联储局明年升息三次，每次加息至少25个基点，分析师认为紧跟美国利率走势的三个月新元银行同业拆息率（SIBOR）可能会上升至超过1％，回到冠病疫情前水平。

星展集团研究近期发布的报告指出，随着经济持续复苏，以及全球保持极度宽松的货币政策，通胀风险迅速上升。能源和大宗商品价格，以及一些农产品价格不断上涨，导致全球多地的批发价格和生产成本上涨。

华侨银行经济师李钧豪则认为，供应链瓶颈才是通胀飙升的主因。他接受《联合早报》访问时说：“因全球电力短缺以及冠病疫情限制，企业面对多个物流问题，如港口拥堵以及生产受影响。”

他指出，需求可能正在复苏，但似乎并没有大幅增加至超过冠病疫情前的水平。加上消费者的偏好在疫情期间改变，如居家办公成新常态后，消费者对商品的需求超过了服务，使工厂来不及满足这些需求。

“只要供应链瓶颈问题一天不解决，通胀压力便会持续下去，供应中断问题可能至少会持续到明年下半年。”李钧豪说，目前主要的担忧是消费者价格会一直上涨，这会形成一种自我应验的情况，促使价格持续高涨。

星展集团研究团队指出，基于外来的通胀压力，加上经济复苏造成的国内产出缺口收窄，我国接下来可能会面对更大的通胀压力。

如果政府明年实施消费税，通胀预料面对进一步上行风险。星展研究预测，明年整体的通胀预计从2％上升至2.4％，核心通胀也预计从0.8％上升至1.5％。

我国11月份整体消费价格指数同比上升3.8％，是2013年2月以来最高水平。金管局和贸工部预计今年全年的通胀率为2.3％，这高于上月预测的2％；全年核心通胀预计为0.9％。

由于面对通胀持续上升的压力，以及劳动力市场迅速走强，美国联储局上周三（15日）在今年最后一场货币政策会议上鹰声喊话，将在明年初提前结束资产购买计划，并暗示明年可能加息三次。

美国已有近两年维持零利率政策。去年3月，冠病疫情重创美国经济，联储局为了协助企业纾困，在短短两周内降息两次，把联邦基金利率下调150个基点到零至0.25％。

若联储局明年升息三次，每次加息至少25个基点，Bondsupermart固定收益研究部高级分析员陈健明预期三个月SIBOR会上升至超过1％。

大华银行研究团队在报告中指出，联储局动作比预期大，所以短期利率估计会提早结束“冬眠”状态，比预期更快上升。

研究团队预测，美国的有抵押隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate，简称SOFR）和新元隔夜利率（SORA）会在明年底达到0.88％和1.01％。

本地银行调高房贷固定利率

三个月SIBOR于去年3月17日跌破1％后，至今已经下滑至0.4％左右水平。截至周三（22日），SIBOR报0.4375％。

Delux咨询公司房贷顾问吴幼新指出，本地银行过去近两个月开始调高房贷固定利率，这反映银行的资金成本增加以及对明年利率上升的预期。

在今年11月之前，两年配套固定利率为1.1％，三年配套固定利率约1.15％。如今，本地银行已经把两年和三年固定利率分别调高至1.3％和1.65％左右。

固定利率正逐渐恢复到正常水平，浮动利率则保持在1％左右。因此，随着固定和浮动利率之间的差距扩大，与SORA和银行内部利率挂钩的浮动利率预计在明年上升。