今年大宗房地产交易上扬 明年发展商料谨慎

我国今年以来的大宗房地产交易额表现不俗，但年底横空而出的降温措施据传使得发展商取消收购High Point住宅集售项目。若不包括这个项目，今年的大宗房地产交易仍上扬10％至约261亿元。

展望来年，分析师指出，政府推出新一轮降温措施，料将使得一些发展商采取避险做法。由于发展商仍要填补土地库，因此预料他们会更加谨慎选择，对价格也会更加敏感。

根据高纬环球（Cushman & Wakefield）整理给《联合早报》的数据，今年以来整体大宗房地产交易的增长，除了商业房地产以外，其他各类房地产领域都做出贡献。

各房地产领域当中，住宅领域的表现最好，增长152％至119亿元，主要得益于政府售地计划市场和集体出售市场的好转。

工业大宗房地产交易的表现也翻了一番，达到43亿元。

由于少了像去年大型房地产投资信托的合并交易，商业大宗房地产交易今年放缓，交易额下挫66％至53亿元。

去年，凯德商务产业信托和凯德商用新加坡信托合并为凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），而星狮物流工业信托和星狮商产信托也合并为星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）。

不过，若不包括去年的这些合并，去年商业大宗房地产的交易额仅约为52亿元，与今年以来的交易额相近。

至于酒店的交易方面，由于疫情和边境管控继续带来不确定因素，交易活动仍然低迷。

高纬环球研究部高级经理黄显洋受访时说，疫情带动电子商务、数码化和生命科学的爆发式增长，投资者看好工业地产的出色表现和相关性，促使他们把大量资金投入工业房地产市场。

“投资额的上升，反映投资者对商业园（business park）、物流和高规格工业物业等新经济资产的乐观情绪。”

高力国际（Colliers）董事经理邓慧玲受访时说，今年的大宗房地产交易比去年显得更有活力，去年的市场主要得益于房地产投资信托的合并。

“2021年正从去年最糟糕的情况中恢复过来，今年较好的表现反映了更为乐观的前景。”

新一轮房地产降温措施

使住宅交易展望蒙阴影

尽管今年的情况一片大好，但本月16日生效的新一轮房地产降温措施，顿时给大宗房地产交易尤其是住宅交易的展望蒙上阴影。

原本以5亿5669万元价格成为本地今年以来最大宗住宅集体出售项目的High Point，近日传出买家香港信德集团（Shun Tak Holding）取消交易的消息。

展望事件对来年大宗发地产市场的影响，高纬环球研究部高级经理黄显洋受访时说，这显示一些发展商现在可能采取避险做法，并评估新降温措施对本地人、永久居民和外国买家市场需求的影响。这将对它们到底愿意为新发展地段支付多少费用带来改变。

他认为，新一轮降温措施意味着发展商若发展霸型住宅项目，将面对更大的发展风险。尽管发展商还在物色土地库，但预料价格会是他们的一大考量。发展商对政府售地的竞标预料也会更为谨慎。

一些发展商和投资者可能会把投资焦点转向商业、工业和店屋市场。