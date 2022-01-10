牵头绿色和可持续发展相关贷款 星展在亚太连续两年蝉联第一

可持续发展融资愈来愈受到重视，星展银行在一项相关排行榜上连续两年名列第一位，在亚太区（日本除外）领先其他银行。

本地另外两家银行华侨银行和大华银行也在首10名，分别排第七和第八。

这项排行是由金融数据公司Acuris旗下固定收入研究机构Debtwire所统计，根据牵头的银行（Mandated Lead Arranger）排名。

该统计显示，星展银行在2021年负责牵头的绿色和可持续发展相关贷款总额为48亿6100万美元（约65亿8500万新元），共有40笔交易。

星展银行指出，去年的总额和交易数量几乎是2020年的两倍。2020年，该银行负责牵头的相关贷款总额为25亿3000万美元、共16笔交易。

这些贷款为绿色和转型提供资金，如推广可再生能源项目、绿色建筑和去碳化。所资助的项目旨在解决环境相关问题，如气候变化、自然资源枯竭和生物多样性的丧失等。

例如，为了加强向低碳交通过渡的承诺，星展银行去年向丰田汽车的金融服务业务子公司新加坡丰田金融服务（Toyota Financial Services）提供了1亿5000万元过渡贷款，推动在新加坡的电动车销售。

星展银行董事总经理兼可持续发展负责人锺皓恩说，该行致力于帮助企业创造长期价值，同时为联合国可持续发展目标作出贡献。“作为世界上最大的资本分配者之一，银行有责任确保将资本用于推进可持续发展目标。”

星展银行去年立下更高目标，计划在2024年达到500亿元可持续融资，比之前的目标200亿元高出一倍以上。

华侨银行截至去年9月底，已经实现了约300亿元的可持续融资目标，超过了2020年设定的目标。此前的目标是要在2025年达到250亿元。

华侨银行环球企业银行业务部结构融资部和可持续金融部总经理吴汉坚回应《联合早报》询问时说：“我们目前正在制定一个新的目标。近年来，可持续融资的发展势头愈来愈强劲，我们也看到所有行业对有关方面的融资贷款愈来愈感兴趣。”

Debtwire的统计显示，去年由华侨银行牵头的绿色和可持续发展相关贷款一共31亿9000万美元，共有24笔交易。

由大华银行牵头的相关贷款总额为27亿2000万美元，共24笔交易。

大华银行集团产业策略规划部主管周经伟（Karunia Tjuradi）受访时说：“在大华银行，可持续发展不是一个只为了实现而实现的里程碑，而是集团经营业务的基本思维。”

大华银行的目标是在2023年以前，建立一个150亿元的可持续融资组合。截至去年9月30日，大华银行已经提供了140亿元可持续融资，包括绿色和可持续发展相关贷款，以及获得绿色建筑认证的贷款。

辉立证券研究部投资分析师谭鉫澄受访时说，提供绿色和可持续发展相关贷款，银行将能争取到更多可持续发展的客户。从长远来看将有利于银行，因为他们将有更多符合环境、社会与治理（ESG）的客户，减少面对客户可能违反任何ESG相关条例的风险。