亚太城市表现料仍不一致 我国豪宅价格今年增长或介于6％至7.9％

亚太区城市去年的豪宅价格增长表现不一，新加坡、首尔和悉尼表现不俗，而中国大陆和香港在去年下半年则因为疫情带来的不确定性和限制措施而受到冲击。

展望今年，第一太平戴维斯（Savills）预测，亚太区各城市的豪宅价格增长预料还是会不一致，我国的增长将介于6％至7.9％，高于4.3％的全球均值预估。

至于首尔今年的豪宅价格增长预料将介于8％至9.9％，而悉尼则介于4％至5.9％。这些城市的政府目前正在采取措施，对豪宅市场降温。

报告指出，全球城市仍在学习如何应对冠病和建立面对变异毒株的韧性。疫苗的推出促使更多边境重新开放，在城市生活、工作和旅行方面给人们带来信心。去年的豪宅住宅市场，也得益于2020年房价和租金的下滑

在第一太平戴维斯的全球城市豪宅价格指数所追踪的30个城市当中，有28个城市的豪宅价格去年出现了增长。

在收入增长、富裕的房屋买家和城市移民回归的推动下，北美地区的表现优于其他所有地区。

资本价值方面，全球豪宅去年下半年平均上升3.2％。尽管这比前6个月略有下降，但仍比2020年显著上升，2020年的资本价值陷入负增长。

至于去年下半年的租金平均增长3％，取得七年来最强劲的六个月表现，优于去年上半年和2020年。

全年平均租金收益率则保持在3％，迪拜和莫斯科以高于4.5％的收益率领先，而亚洲城市则紧随其后，略低于2％。

报告指出，豪宅市场的发展势头可能会因为许多情况而减弱，例如通胀上升可能不是暂时性的，处于历史低位的利率可能上调。

然而，许多政府扶持经济的政策却给豪宅市场带来韧性。报告说：“尽管存在利率上升等市场降温措施的威胁，但2022年看来会延续2021年的积极趋势。在该指数中，各城市的平均豪宅资本价值预期增幅为4.3％，为五年来第二高水平。”

各地区城市方面，北美城市的豪宅价格预料在今年增长超过4％。迈阿密在该地区的增长前景最强劲，预期增长10％。

亚太区的表现展望不一，新加坡、首尔和悉尼今年的增长预料超过4％，而中国和香港预料较弱。

以中国来说，政策收紧，以及房地产债务市场的和房贷市场收紧削弱了未来一年的市场情绪。

至于香港豪宅市场的复苏则将取决于边境重开的时间和程度，预料今年不会有任何增长。

另一方面，截至去年12月，各城市当中，香港豪宅每平方英尺的售价最高，为4530美元（约6107新元）。尺价第二和第三高是纽约和日内瓦，尺价分别为2580美元和2250美元。新加坡排在11位，尺价为1670美元。