网银服务去年底大故障 星展银行被金管局要求多拨9亿3000万元额外资本

新加坡金融管理局把星展银行去年11月出现的数码银行服务故障视为“严重中断”，对该银行提出9亿3000万元的额外资本要求。

金管局昨晚（2月7日）的文告说，已要求星展银行抬高它的营运风险加权资本1.5倍。根据星展截至2021年9月30日的财报，这意味着它须要另外拨出约9亿3000万元作为监管资本来防范这类风险。

去年11月23日，星展银行及储蓄银行数码银行服务故障长达两天，直到25日才恢复正常。当时不少客户反映，无法通过手机应用或电脑登入银行户头，由于系统不稳定，星展银行一度暂时关闭一些服务，包括PayLah应用、数码银行及电子商务交易。

相比之下，2010年当星展发生相似的故障问题时，金管局当时将星展的营运风险加权资本抬高1.2倍，相当于监管资本增加约2亿3000万元。

指示委任独立专家 全面审核故障事件

除了额外资本要求，金管局也指示星展银行委任一名独立专家，对该服务故障事件进行全面审核，包括银行的恢复行动。独立审查也要评估如何防止类似事件再发生。

金管局表示，星展银行必须根据审核结果，纠正所有不足之处，并采取必要措施，确保数码银行服务未来出现任何中断时，能迅速和充分获得解决。当金管局确信星展银行已解决所发现的问题时，它将检讨星展的额外资本要求。

星展集团昨晚回应金管局的文告说，金管局宣布的额外资本要求，将对星展集团的资本比率产生0.4％的影响，直到相关修复措施完成。

它也说，额外资本要求不会对星展的股息政策产生影响。

星展集团执行总裁高博德在文告中说：“在一个数码时代，客户理所当然地期望能够每天24小时无缝和不间断地获得网上银行服务。这是我们非常重视的问题。”

他表示，在故障事件发生后，集团采取了一系列行动，以提高银行的服务和事件应对韧性。

他还强调：“这些行动只是一个起点。在接下来的几个月里，我们将与独立专家合作，继续审查我们的系统和流程，以确保今后能做得更好。”