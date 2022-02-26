俄乌危机导致欧美加大对俄制裁 致当地营运本地上市公司受牵连

俄罗斯与乌克兰危机爆发，英美等西方国家对俄罗斯进一步实施严厉制裁，在当地营运的本地上市公司已受到牵连，面对汇率波动和通货膨胀压力加剧，有本地公司已停止在乌克兰营运。

本地挂牌大型农业食品制造集团丰益国际（Wilmar International）发言人答复《联合早报》询问时透露，乌克兰的合资企业Delta Wilmar已在前天（24日）暂停两家加工厂的运作，这两家厂在距离敖德萨约30公里处。

发言人说，集团的首要任务是确保员工的安全，并表示将继续密切留意局势。“Delta Wilmar为集团贡献的盈利并不显著，因此预计不会对集团的整体业务产生重大影响。”

另一家大型农业食品业者翱兰国际（Olam International）发言人受询时指出，集团将继续评估制裁行动对业务营运的影响，以及让公司客户了解最新进展。集团最重要的任务是确保员工的安全。集团在乌克兰和俄罗斯从事食品加工业务。

在俄罗斯和乌克兰生产即溶饮料产品的本地挂牌公司富旺朝控股（Food Empire）表示对制裁行动的细节仍不清楚，但这些新的发展将加剧集团面临的挑战，经营环境更加艰难。

该公司周四晚间发布2021财年业绩报告时披露，尽管当前制裁措施不太可能对企业在这些市场的前景造成直接或即刻冲击，但它对俄罗斯卢布和乌克兰格里夫纳的汇率波动造成不利影响，进一步加剧大宗商品价格和能源成本的通胀压力。

尽管面对当前冲突，集团对所有市场的消费者需求继续保持信心，包括设有制造设施的俄罗斯和乌克兰。管理层正密切留意局势，并将尽最大努力进行管理。

在英国拥有多个特定用途学生宿舍（PBSA）的胜捷企业（Centurion）总裁江志明说：“如果这场危机进一步升级，欧盟学生的留学计划或受到影响。”不过，在英国脱欧前，公司旗下英国多个特定用途学生宿舍中的欧盟学生占比本来就小，英国脱欧后更是减少，所以旗下资产的出租率不太可能会受影响。

他说，来自欧洲以外的学生在这时候也可能对到英国或欧洲留学的计划犹豫不决，但2021／2022学年的学生已经抵达当地学生宿舍。

若能源价格进一步上涨，江志明认为公司的营运成本或受到一些影响。评估乌克兰危机或对2022／2023学年的床位预订或运作造成的影响还为时过早，因为东欧的局势仍充满变数。

新加坡企业发展局（ESG）受询时表示，该局深切关注乌克兰的局势演变。该局发言人说：“在乌克兰营运的新加坡公司有限。基于局势演变，我们劝请新加坡公司紧密追踪形势，采取适当行动保障员工安全。”

至少七本地公司在乌俄营运金融与油气业影响最大

新加坡工商联合总会（SBF）受询时表示，据总会了解，至少有七家本地公司在乌克兰和俄罗斯营运，受最大影响的是金融和油气行业。工商总会建议企业就市场进行必要的尽职调查，以确保海外业务的运作或与伙伴的合作关系能够维持下去。

根据驻乌克兰大使馆的数据，新加坡公司在乌克兰市场的投资总额约为2亿8000万美元（约3亿8000万新元）。