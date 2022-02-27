顺应趋势 淡马锡寻求各行业数码化机遇

近年来，数码化进程加快，使数码化成为新时代全球发展的重要趋势。顺应这个趋势发展，淡马锡积极投资受数码化进程驱动的企业。这些企业不单单是科技公司，还涵盖了金融、农业食品、娱乐和社交媒体、以及半导体和芯片等行业。这是因为数码化如今已普及到各行各业。淡马锡除了要与投资组合公司把握数码化转型机遇，促进创新，更重要的是，利用数码化改善每个人生活，造福世代。
从私召车巨头Grab和GoTo，到电子商务公司冬海集团（Sea Limited）；从全球支付平台Paypal，到数码贷款平台Blend；从云端数据仓库软件供应商Snowflake，到短视频社交媒体平台快手……
即使你没有使用上述企业的产品或服务，你应该也听过它们的名字。这些涵盖了互联网科技、电子商务、金融服务、电子业软件开发、乃至游戏和社交媒体领域的企业，不仅以不同形式极大地改变着现代人的生活，而且都是淡马锡投资的企业。
毫无疑问地，冠病疫情对全球经济带来巨大冲击，但同时也加快了数码化进程，使数码化成为新时代全球发展的重要趋势。
顺应这个趋势发展，淡马锡积极投资受数码化进程驱动的企业，支持这些企业逐步成为世界舞台上的佼佼者。
淡马锡电信、媒体与科技投资部执行总经理兼东南亚区执行总经理霍伟雄接受《联合早报》采访时指出，淡马锡一直以来在数码科技和解决方案进行长期投资，过去这些投资活动归属科技、媒体与通讯（TMT）领域的一部分，现在淡马锡投资组合对投资科技化机会的把握则扩大至所有行业。
他强调说：“淡马锡认为数码化是当今渗透到所有行业和公司的一大趋势，不再像过去那样仅限科技公司。”
根据淡马锡2021财年年报，金融服务和电信、媒体与科技仍然是它的投资组合中占比最高的两大行业领域，分别占24％和21％。不过，受数码化进程所驱动，这些行业的投资组合结构在过去10年出现了显著变化。
例如在金融服务领域，淡马锡增加了对非银行金融服务企业的投资，包括许多广泛利用保险、金融和支付科技的企业。这些例子有全球支付平台如Adyen、PayPal、Flywire和FNZ。
又例如农业食品过去被视为劳动密集型、技术含量低的领域，随着数码化趋势带来的新科技，逐渐改变传统耕作方法，提供更具创意的解决方案。
淡马锡过去10年于农业食品领域的投资超过80亿美元（108亿新元），至今投资40多家相关企业，其中有人造肉起步公司Impossible Foods、以可持续方式生产昆虫蛋白的InnovaFeed、以及生产可食用植物涂层以延长农产品保质期的Apeel等。
在淡马锡投资的数码化公司中，Grab和GoTo（Gojek和Tokopedia合并后企业）这两家科技初创公司相信是许多消费者所熟悉的。
Grab和Gojek从私召车起家，扩大业务至外卖、线上购物甚至金融保险等各类便捷服务，成为划时代的互联网企业。
数码消费成交金额 2030年可达1万亿元
更重要的是，它们通过数码科技所提供的服务，不仅为消费者带来了生活上便利，还有力地推动东南亚零工经济发展。
Grab集团负责运营的董事总经理罗素科汉（Russell Cohen）表示，公司立足长远，探讨在Grab平台之外，如何帮助合作司机和商家伙伴。他说：“我们创造提升技能的机会与课程，让他们能继续学习新技能以适应数码经济，提高生产力，通过数码化实现梦想。”
Gojek新加坡总经理连仲伦指出，打从一开始，公司的业务就是利用数码化科技来解决东南亚的独特挑战。他说：“通过Gojek平台，我们把数以百万计的消费者、司机和商家连接起来，让更多人享受数码经济的好处。”
对于霍伟雄来说，这也是淡马锡投资数码化驱动的公司的目的之一。他表示，除了投资这些企业，淡马锡希望能汇集投资企业的专业知识，发挥相辅相成的协同作用，共同测试新的构想和解决方案，促进创新。
为协助团队更好地掌握新科技及其潜能,淡马锡成立了由多家公司组成的LemmaTree，利用去中心化技术赋能个人和机构管控各自的数据。它也设立人工智能卓越中心Aicadium和网络风险管理公司ISTARI，致力于创建和扩展人工智能解决方案以及建立全方位网络安全平台。
尽管亚洲区域仍面对冠病疫情带来的挑战，霍伟雄对数码化趋势前景保持乐观态度，认为在强大数码经济推动下，亚洲有望实现长期持续增长。
他指出，东南亚去年有4000万名新的互联网用户上网，使互联网普及率达到75％。每10名用户中就有8人在网上购买过至少一次商品。数码消费有望在2030年达到1万亿元成交金额（Gross Merchandise Volume，简称GMV）。
淡马锡认为有潜能的新兴科技行业包括电子商务、数码金融服务、以及医疗科技和教育科技等，它们基本上都与互联网有紧密关联，并在冠病疫情期间迅速增长。
展望未来，霍伟雄说：“冠病疫情并没有改变我们的投资方向；它加以肯定我们在疫情前所确定的结构性
趋势。”
Grab：铺设通向数码化的高速公路
如果说数码经济是开向美好未来的轿车，Grab想做的就是协助铺设虚拟的数码化高速公路，把每个人与正崛起的数码经济连接起来。
Grab集团负责运营的董事总经理罗素科汉（Russell Cohen）受访时说：“Grab目前在东南亚八个国家的480个城市运营。当中，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这六个核心市场，互联网经济有望从现在至2025年期间取得双位数增长。尽管如此，大多数人仍然不容易接触到数码经济。比如每10个人中，就有六人仍没有银行账户，或未充分享有银行服务（underbanked）。”
在新加坡推出数码银行。它也在六个国家获有支付和保险执照，并在五个国家获有贷款执照。
除了自身业务，Grab也帮忙合作的商家和企业重新调整业务模式，适应数码化趋势。其中一个例子是协助小贩走上数码化，使用Grab线上送餐或订餐平台。为了让小贩和Grab的经营可持续发展，同时继续吸引消费者，Grab创建新的小贩餐饮模式，允许消费者在同一订单内选购不同摊位的美食。这个“混搭”功能提高消费者的平均购物量，又允许小贩摊位分摊成本。
Grab去年通过与特殊目的收购公司（SPAC）以400亿美元（约547亿新元）合并的方式在美国上市，是东南亚在美上市发行规模最大的企业。
罗素科汉说：“我们的首要任务是在利用Grab所处于的良好势头，与合作的大小企业共同成长，让它们发挥数码化转型的全部潜力。”
GoTo：数码化能改善更多人生活
从一家只有20名电单车出租司机团队的印尼当地企业，到现在拥有食品外卖、包裹快递、支付等20多项服务的东南亚科技巨头，Gojek今天的成功，凸显了数码化趋势带来的巨大潜力。
成立于2010年的Gojek，是印尼首个独角兽企业，如今覆盖东南亚三个国家的200万名司机及100多万个商家，是许多消费者眼中的按需而至平台（on-demand platform）。
Gojek新加坡总经理连仲伦受访时表示，公司在东南亚几个最大的市场开展业务，并把握了该区域不断增长的数码经济，正处于有利地位。
他说：“东南亚仍处于采纳数码化趋势的初期阶段，但它拥有年轻、精通科技，以及手机为主的人口，带动线上消费和按需服务的迅速增长。”
根据谷歌、淡马锡和咨询公司贝恩（Bain）的南亚数码经济报告，去年东南亚的互联网用户总人数达到4亿4000万人。连仲伦认为，这个数码化趋势会继续加速发展。
随着越来越多消费者接受数码化为主的便利生活方式，Gojek不断改善它的产品结构，以满足消费者的需求。例如，新加坡市场规模相对较小、但创新和基础设施高度发达，Gojek于是在去年推出GoTaxi和GoCar XL，并在最近推出GoCar Premium，为本地消费者提供更多选择，为司机提供更多赚取收入的机会。
此外，数码化趋势为金融服务领域创造更多崭新机遇，Gojek正迅速向数码金融业务发展。