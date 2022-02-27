顺应趋势 淡马锡寻求各行业数码化机遇

近年来，数码化进程加快，使数码化成为新时代全球发展的重要趋势。顺应这个趋势发展，淡马锡积极投资受数码化进程驱动的企业。这些企业不单单是科技公司，还涵盖了金融、农业食品、娱乐和社交媒体、以及半导体和芯片等行业。这是因为数码化如今已普及到各行各业。淡马锡除了要与投资组合公司把握数码化转型机遇，促进创新，更重要的是，利用数码化改善每个人生活，造福世代。

从私召车巨头Grab和GoTo，到电子商务公司冬海集团（Sea Limited）；从全球支付平台Paypal，到数码贷款平台Blend；从云端数据仓库软件供应商Snowflake，到短视频社交媒体平台快手……

即使你没有使用上述企业的产品或服务，你应该也听过它们的名字。这些涵盖了互联网科技、电子商务、金融服务、电子业软件开发、乃至游戏和社交媒体领域的企业，不仅以不同形式极大地改变着现代人的生活，而且都是淡马锡投资的企业。

毫无疑问地，冠病疫情对全球经济带来巨大冲击，但同时也加快了数码化进程，使数码化成为新时代全球发展的重要趋势。

顺应这个趋势发展，淡马锡积极投资受数码化进程驱动的企业，支持这些企业逐步成为世界舞台上的佼佼者。

淡马锡电信、媒体与科技投资部执行总经理兼东南亚区执行总经理霍伟雄接受《联合早报》采访时指出，淡马锡一直以来在数码科技和解决方案进行长期投资，过去这些投资活动归属科技、媒体与通讯（TMT）领域的一部分，现在淡马锡投资组合对投资科技化机会的把握则扩大至所有行业。

淡马锡电信、媒体与科技投资部执行总经理兼东南亚区执行总经理霍伟雄对数码化趋势前景保持乐观态度，认为在强大数码经济推动下，亚洲有望实现长期持续增长。（图／淡马锡提供）

他强调说：“淡马锡认为数码化是当今渗透到所有行业和公司的一大趋势，不再像过去那样仅限科技公司。”

根据淡马锡2021财年年报，金融服务和电信、媒体与科技仍然是它的投资组合中占比最高的两大行业领域，分别占24％和21％。不过，受数码化进程所驱动，这些行业的投资组合结构在过去10年出现了显著变化。

例如在金融服务领域，淡马锡增加了对非银行金融服务企业的投资，包括许多广泛利用保险、金融和支付科技的企业。这些例子有全球支付平台如Adyen、PayPal、Flywire和FNZ。

又例如农业食品过去被视为劳动密集型、技术含量低的领域，随着数码化趋势带来的新科技，逐渐改变传统耕作方法，提供更具创意的解决方案。

淡马锡过去10年于农业食品领域的投资超过80亿美元（108亿新元），至今投资40多家相关企业，其中有人造肉起步公司Impossible Foods、以可持续方式生产昆虫蛋白的InnovaFeed、以及生产可食用植物涂层以延长农产品保质期的Apeel等。

在淡马锡投资的数码化公司中，Grab和GoTo（Gojek和Tokopedia合并后企业）这两家科技初创公司相信是许多消费者所熟悉的。

Grab和Gojek从私召车起家，扩大业务至外卖、线上购物甚至金融保险等各类便捷服务，成为划时代的互联网企业。

数码消费成交金额 2030年可达1万亿元

更重要的是，它们通过数码科技所提供的服务，不仅为消费者带来了生活上便利，还有力地推动东南亚零工经济发展。

Grab集团负责运营的董事总经理罗素科汉（Russell Cohen）表示，公司立足长远，探讨在Grab平台之外，如何帮助合作司机和商家伙伴。他说：“我们创造提升技能的机会与课程，让他们能继续学习新技能以适应数码经济，提高生产力，通过数码化实现梦想。”

Gojek新加坡总经理连仲伦指出，打从一开始，公司的业务就是利用数码化科技来解决东南亚的独特挑战。他说：“通过Gojek平台，我们把数以百万计的消费者、司机和商家连接起来，让更多人享受数码经济的好处。”

对于霍伟雄来说，这也是淡马锡投资数码化驱动的公司的目的之一。他表示，除了投资这些企业，淡马锡希望能汇集投资企业的专业知识，发挥相辅相成的协同作用，共同测试新的构想和解决方案，促进创新。

为协助团队更好地掌握新科技及其潜能,淡马锡成立了由多家公司组成的LemmaTree，利用去中心化技术赋能个人和机构管控各自的数据。它也设立人工智能卓越中心Aicadium和网络风险管理公司ISTARI，致力于创建和扩展人工智能解决方案以及建立全方位网络安全平台。

尽管亚洲区域仍面对冠病疫情带来的挑战，霍伟雄对数码化趋势前景保持乐观态度，认为在强大数码经济推动下，亚洲有望实现长期持续增长。

他指出，东南亚去年有4000万名新的互联网用户上网，使互联网普及率达到75％。每10名用户中就有8人在网上购买过至少一次商品。数码消费有望在2030年达到1万亿元成交金额（Gross Merchandise Volume，简称GMV）。

淡马锡认为有潜能的新兴科技行业包括电子商务、数码金融服务、以及医疗科技和教育科技等，它们基本上都与互联网有紧密关联，并在冠病疫情期间迅速增长。

展望未来，霍伟雄说：“冠病疫情并没有改变我们的投资方向；它加以肯定我们在疫情前所确定的结构性

趋势。”

Grab：铺设通向数码化的高速公路

如果说数码经济是开向美好未来的轿车，Grab想做的就是协助铺设虚拟的数码化高速公路，把每个人与正崛起的数码经济连接起来。

Grab集团运营董事总经理罗素科汉（Russell Cohen ）表示，疫情推动商家迅速和大规模转向互联网，让GrabMart杂货配送业务从东南亚两个市场，迅速扩展到八个市场。（图／Grab提供）

Grab集团负责运营的董事总经理罗素科汉（Russell Cohen）受访时说：“Grab目前在东南亚八个国家的480个城市运营。当中，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这六个核心市场，互联网经济有望从现在至2025年期间取得双位数增长。尽管如此，大多数人仍然不容易接触到数码经济。比如每10个人中，就有六人仍没有银行账户，或未充分享有银行服务（underbanked）。”

在新加坡推出数码银行。它也在六个国家获有支付和保险执照，并在五个国家获有贷款执照。

除了自身业务，Grab也帮忙合作的商家和企业重新调整业务模式，适应数码化趋势。其中一个例子是协助小贩走上数码化，使用Grab线上送餐或订餐平台。为了让小贩和Grab的经营可持续发展，同时继续吸引消费者，Grab创建新的小贩餐饮模式，允许消费者在同一订单内选购不同摊位的美食。这个“混搭”功能提高消费者的平均购物量，又允许小贩摊位分摊成本。

疫情期间，Grab帮忙小贩走上数码化，使用Grab线上送餐或订餐平台。（图／Grab提供）

Grab去年通过与特殊目的收购公司（SPAC）以400亿美元（约547亿新元）合并的方式在美国上市，是东南亚在美上市发行规模最大的企业。

罗素科汉说：“我们的首要任务是在利用Grab所处于的良好势头，与合作的大小企业共同成长，让它们发挥数码化转型的全部潜力。”

GoTo：数码化能改善更多人生活

从一家只有20名电单车出租司机团队的印尼当地企业，到现在拥有食品外卖、包裹快递、支付等20多项服务的东南亚科技巨头，Gojek今天的成功，凸显了数码化趋势带来的巨大潜力。

成立于2010年的Gojek，是印尼首个独角兽企业，如今覆盖东南亚三个国家的200万名司机及100多万个商家，是许多消费者眼中的按需而至平台（on-demand platform）。

Gojek新加坡总经理连仲伦受访时表示，公司在东南亚几个最大的市场开展业务，并把握了该区域不断增长的数码经济，正处于有利地位。

Gojek新加坡总经理连仲伦指出，打从一开始，公司的业务就是利用数码化科技来解决东南亚的独特挑战，让数以百万计的消费者、司机和商家享受到数码经济的好处。（图／GoTo提供）

他说：“东南亚仍处于采纳数码化趋势的初期阶段，但它拥有年轻、精通科技，以及手机为主的人口，带动线上消费和按需服务的迅速增长。”

根据谷歌、淡马锡和咨询公司贝恩（Bain）的南亚数码经济报告，去年东南亚的互联网用户总人数达到4亿4000万人。连仲伦认为，这个数码化趋势会继续加速发展。

随着越来越多消费者接受数码化为主的便利生活方式，Gojek不断改善它的产品结构，以满足消费者的需求。例如，新加坡市场规模相对较小、但创新和基础设施高度发达，Gojek于是在去年推出GoTaxi和GoCar XL，并在最近推出GoCar Premium，为本地消费者提供更多选择，为司机提供更多赚取收入的机会。

此外，数码化趋势为金融服务领域创造更多崭新机遇，Gojek正迅速向数码金融业务发展。