俄乌战事导致油价暴涨至13年高位 本地多家能源与商品相关股持续飙升

美国WTI原油期货价昨日一度飙升5.40％至每桶116.57美元的逾13年高位；布伦特原油期货价则一度飙升6.12％至每桶119.84美元的接近10年高位。

乌克兰战事和各国加强制裁俄罗斯，导致油价两天暴涨至13年高位，挑起“石油冲击”（Oil Shock）之说，本地多家能源与商品相关股应声持续飙升。

常青石油及天然气（RH Petrogas）、金光能源与资源（Golden Energy & Resources）和天然煤矿（Geo Energy）昨日股价分别大涨18.18％、16.22％和10.64％；肯卡纳农业（Kencana Agri）、金光农业资源（Golden Agri Resources）和印多福农业资源（Indofood Agri Resources）则上涨7.27％、6.56％和5.63％。

这些能源与商品相关股自俄罗斯对乌克兰开战以来的表现更加可观，五天涨幅多数在8％至69％之间。

美国WTI原油期货价昨日一度飙升5.40％至每桶116.57美元的逾13年高位；布伦特原油期货价则一度飙升6.12％至每桶119.84美元的接近10年高位。

辉立Nova昨早在一份报告中指出，原油价格周四在亚洲连续第四天上涨，前天油价大涨约7％。由于全球释放原油储备的协议未能平息市场对供应中断的担忧，价格跳升至每桶110美元以上。美国能源信息署（EIA）原油周报显示，上周美国原油库存出乎意料减少260万桶，这进一步提振了油价。美国总统拜登周三的讲话进一步支持了油价。拜登表示，他对实施禁止进口俄罗斯原油和天然气持开放态度，“没有什么是不可能的。”

大华银行（UOB）昨日在一份报告中表示，油盟+（石油输出国组织及包括俄罗斯在内的盟友）坚持每月40万桶的逐步增产计划，没有提高增产速度，这令人失望。“人们越来越担心‘俄罗斯石油冲击’，而乌克兰战争导致的航运中断和油盟有限的过剩产能，加剧人们的担心。”

报告说：“‘供应冲击’表现于布伦特原油前所未有的‘超级倒挂’（前期价格远高于半年期），现在正波及整个能源领域，其中天然气和煤炭等能源基准在过去一周经历了大幅涨价。”

新加坡凯基证券产品与研究部主任黄感恩昨日受访时指出：“俄罗斯对乌克兰的攻击的影响具体体现在石油、煤炭和棕油等商品市场。像金光能源与资源（煤炭开采）、益资源以及布米达马农业（棕油业者）这样的公司正从商品价格的飙升中获益。”

布米达马农业（Bumitama Agri）昨日微跌1.3％，但五个交易日涨幅已达8.57％。益资源（First Resources）昨日再涨3.16％，五个交易日涨幅达12％。重量级商品股翱兰国际（Olam International）也不甘寂寞，昨日突然劲涨4.09％，是逾三个月来最大单日涨幅。

国外一些股市在能源与商品股的强劲推动下，已经连续多天上涨，例如悉尼股市，在必和必拓集团（BHP Group）、福蒂斯丘金属集团（Fortescue Metals Group）、力拓（Rio Tinto）等矿业股上涨的推动下，已经五天连涨。

根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）的数据，能源股的卖空盘位已达到一年多高位，认为全球能源股最新一轮涨势“可能会逐渐消退下来”。

不过，瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）认为，油价肯定会继续向北走，如果能源股涨势逼退卖空者，盖盘活动将进一步推高能源股。