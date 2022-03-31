人工智能 先进制造 网络安全 新美增三合作领域加强双边经贸关系

这是在美国—新加坡增长与创新伙伴关系下的三个新合作领域。两国在这个伙伴关系探讨合作的四个支柱是：数码经济、能源与环境科技、先进制造业和医疗保健。

新加坡和美国将在人工智能、先进制造和网络安全相关项目进行合作，以加强双边经贸关系。

这是在美国—新加坡增长与创新伙伴关系（US-Singapore Partnership for Growth and Innovation，简称PGI）下的三个新合作领域，即人工智能框架、美国先进制造贸易考察团和东南亚网络安全合作。

贸工部昨日发布的文告说，美国商务部与我国贸工部、通讯及新闻部以及资讯通信媒体发展局在李显龙总理访问美国期间，宣布了美国—新加坡增长与创新伙伴关系的这三个新合作领域。

在人工智能框架方面，美国商贸部与资媒局将合作努力开发可互操作的人工智能治理框架，并支持行业采用道德人工智能。商务部和资媒局将共同组织有美国和新加坡公司参与的工作坊、研讨会和其他活动。

美国将组商务考察团 访问新加坡和本区域市场

考察团方面，美国将组织由资深政府官员带领的先进制造业商务考察团访问新加坡和本区域其他市场，包括印度尼西亚。美国的这个贸易考察团旨在推广能够提高制造业韧性的标准，并促进新加坡和美国私人企业之间的新合作机会。

网络安全方面，美国商务部和我国通讯及新闻部计划在网络安全最佳方法进行合作，包括通过亚细安—新加坡网络安全卓越中心，在区域能力建设计划的智能城市方面合作。

两国在这个伙伴关系探讨合作的四个支柱是：数码经济、能源与环境科技、先进制造业和医疗保健。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在文告中说：“商务部继续致力于促进美国和新加坡公司在新兴课题和问题上的合作，这不仅使我们能够从冠病疫情中恢复，而且有助于确保未来的经济增长既强劲又具包容性。”

贸工部长颜金勇说：“我们欢迎来自更广泛的东南亚地区的企业和政府参与这个伙伴关系的活动，让我们能够一起变得更加强大。我们期待着在未来几年里在这个伙伴关系下开展更多的合作。”

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说：“这个伙伴关系的数码支柱反映了两国的双边关系，如何在新兴合作领域取得进展。这将使两国商家和人民能够包容性地参与两国和区域不断增长的数码经济。”

随同李显龙总理访问美国的颜金勇和杨莉明，于美国本周二在华盛顿特区乔治城四季酒店会见了雷蒙多。

美国商务部周二发布的文告说，双方讨论了在《印太经济架构协定》（Indo-Pacific Economic Framework）的合作努力。雷蒙多感谢两国政府的密切合作，以及有助确保该架构协定成功推出的协作努力。雷蒙多也透露，商务部今年将组织及率领先进制造商务开发团进行访问。