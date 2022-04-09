今年首季工业房地产 交易额同比环比皆大跌

本地优质工业房地产供应不足，导致今年第一季整体交易额同比大跌71.9％至4亿3120万元，环比减少61.8％。

今年首三个月的工业房地产交易同去年同期相比，显得格外冷清。

房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭接受《联合早报》访问时说，去年同期的工业房地产交易额高达15亿3540万元，当时制造业受到经济复苏推动而大增，尤其是科技、物流、生物科技业等。

今年情况却大有不同，俄乌战争影响商业情绪，导致一些企业还未决定是否要扩充厂房。因此今年首季交易额与去年同期相比之后出现巨大落差。

另一个原因是适合买卖的大型工业地段和优质工业房地产供应有限。

郑卫铭说：“工业房地产买家大多是买来自用的业主或用于投资的发展商。目前市场上缺乏可买卖的10万平方英尺以上工业地段，导致销售交易减少。面积较大的地段，交易量少于小型地段和工业建筑，在总交易额的占比较小。”

根据莱坊的最新统计的数据，在今年1月和2月签署的租约同比上升4.9％至2140份，环比则下跌1.4％。分层工业空间最受企业欢迎，因为面积较小，租金也较低。这类工业空间的需求虽然良好，但租赁活动放缓，部分原因是去年的比较基础高。

多用户工厂今年首两个月签署的租约有1557份，同比微跌0.4％，去年同期的租约数量达到1564份，是自2012年来的新高。

工业房地产价格与租金 今年全年料升3％至5％

郑卫铭预测，工业房地产价格和租金料会在今年全年同比上升3％至5％，可是要关注全球晶片短缺问题可能因为俄乌战争日益升级而恶化。

“这两个国家出产的稀有金属和氖气（neon）供应受阻，许多需要这些原料生产晶片的半导体制造商，正面临原料库存快速减少的问题。”

此外，中国采取封城措施对抗冠病疫情，以及通货膨胀恶化都可能影响制造业者经商情绪，扩充计划可能被搁置。

所幸电子商务维持良好发展，业者对物流和货仓空间的需求预计会保持稳定。

在2022年至2026年之间，大约有5080万平方英尺的新工业空间供应。在今年完工的2990万平方英尺当中，单用户工厂预计会占新供应的大部分，约1310万平方英尺。