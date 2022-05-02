可口可乐营业额超越市场预测 亚马逊季度业绩令人失望

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每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息

可口可乐（Coca-Cola）

股票代码：KO

52周最高：67.20美元

52周最低：52.28美元

最后闭市价：

64.61美元（-2.39％）

越来越多消费者喝可口可乐、Powerade和Costa咖啡，让可口可乐上周公布的季度业绩，营业额与盈利双双超越华尔街的预测，每股盈利达到0.64美元，比预期的每股0.58美元高；营业额则有105亿美元，也超越了市场普遍预测的98.3亿美元。

由于通货膨胀给可口可乐的盈利率和消费者的钱包带来压力，公司表示，一直都在“负担得起”的价格范围内，扩大产品阵容，例如将饮料装在较小包装等策略。

首席执行官昆西（James Quincey）说，通胀的“乌云”即将来临，鉴于第一季的表现，公司应该能经受住通胀挑战，因此继续维持全年盈利预测。

不过公司须面对高果糖玉米糖浆、塑料和铝等关键材料的成本上涨，而选择现在提高价格，会比在经济衰退后才提高更容易被接受，因为到时候消费者会对价格变化更加敏感。

今年3月初，可口可乐因俄乌战争暂停了在俄罗斯的业务。这项决定预料会让营业额和营运盈利减少1％至2％，也让公司的每股盈利减少0.04美元。

尽管如此，可口可乐重申，今年全年营业额增长会继续保持在7％至8％；每股盈利增长幅度则在5％至6％。对于第二季，可口可乐预期外汇影响将给业绩带来4％打击。

在Tipranks的17名分析师当中，12名给予“买入”的评级，五名给予“持守”，一年期限平均目标价是68.65美元。

亚马逊（Amazon）

股票代码：AMZN

52周最高：3773.08美元

52周最低：2521.00美元

最后闭市价：

2485.63美元（-14.05％）

仓库运营成本以及包裹运输成本升高，导致电子商务巨头亚马逊上周四公布的季度业绩和前景预测令人失望。

冠病疫情期间，亚马逊的业务享受了长期飙升的优势，但如今全球逐渐走出疫情，亚马逊也面临一系列新的挑战，最显著的一块就是成本压力。

亚马逊为了吸引员工而给出更高工资，大幅增加了公司开支，最近在纽约市的出货中心投票通过成立亚马逊的第一个美国工会。这个新发展让市场分析师担心，亚马逊今后的工资成本会继续上升。

亚马逊也预测，公司上季度虽然提高了旗下的Prime快速运输会员的会费，但或不足以为公司带进盈利。

亚马逊预测本季度将损失多达10亿美元的营运盈利。季度营运盈利预料会是30亿美元，比年同期的77亿美元少很多。

亚马逊第一季净营业额是1164亿美元，亏损38亿美元，每股亏7.56美元。而去年同期是取得81亿美元盈利，约每股盈利15.79美元。这主要是因为在电动汽车制造商Rivian的股份价值下降76亿美元所致。

亚马逊预期第二季的净营业额会介于1160亿至1210亿美元。根据Refinitiv的数据，市场分析师普遍共识是1255亿美元。

在Tipranks的37名分析师当中，35名分析师给予“买入”，一名给予“持有”，一名给予“卖出”，一年期限平均目标价是4069.69美元。