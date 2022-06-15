5月非有地私宅转售价 连续22个月上扬但涨幅放缓

市场供应有限，加上边境和安全距离措施放宽促使更多买家回流，5月份非有地私宅转售价连续22个月上扬，环比上扬0.3％，但涨幅低于上个月的0.8％。

分析师认为，转售市场可能在6月因学校假期和缺乏新私宅推出而相对平静。不过，由于市场供应有限，短期内转售价格可保持增长趋势。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）昨日发布的预估数据显示，代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表大众化私宅的中央区以外（OCR）公寓转售价，分别上涨0.7％和0.5％。至于核心中央区（CCR）的高档私宅转售价则下跌1.2％。

与去年同期相比，整体转售价上升8.4％。高档私宅、中档私宅和大众化私宅的转售价分别上涨6.2％、5.4％和10.7％。

销量方面，上个月共有1572个私宅单位转售，比4月份的1547个单位增加1.6％。当中，大众化私宅最受买家青睐，占整体转售量60.2％，高档私宅和中档私宅各占15.1％和24.7％。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣告诉《联合早报》，本地私宅转售市场已摆脱之前降温措施和俄乌冲突带来的不确定性，新项目鑫丽嘉园（Piccadilly Grand）和丽福苑（LIV＠MB）火热销售带动整体私宅市场和转售市场购买情绪的升温。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹指出，大众化私宅转售市场缺乏新项目推出，买家重新被吸引到转售市场。虽然今年第三季大众化市场将有新项目推出，但对私宅价格有要求的买家可能会倾向转售单位。

她还说，额外买方印花税上调和强劲的租赁需求，让之前购买多个私宅的屋主选择保留他们的房地产。政府组屋转售市场表现稳健，以及组屋升级者的需求在近期将支持私宅转售价格的上涨趋势。

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部总监孙燕清说，转售私宅销量连续三个月上升，表明市场似乎已经从去年底的降温措施中复苏，在边境重新开放和疫情管制措施放松后，许多买家重返市场。

合登房产集团首席执行官叶润明预期6月份的转售市场可能因为学校假期和没有新项目推出而显得淡静。“尽管如此，外国买家回到房地产市场将继续支持价格在今年接下来继续上扬。”

5月售出新私宅单位环比增加106.9％

根据市区重建局房地产资讯系统（URA REALIS）最新的数据，发展商在5月份共售出1351个新私宅单位（不包括执行共管公寓），比4月份的653个单位增加106.9％。

孙燕清指出，5月新项目销售情况同样良好，表明私宅购买情绪普遍改善，销量可能在未来几个月进一步回升。她也认为，宏观经济的不确定可能促使更多的投资者将资金投向房地产来避险。