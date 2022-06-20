APEC推出网上合作框架 助中小微企业解决跨境纠纷

亚太经济合作组织（APEC）推出网上纠纷化解合作框架，协助中小微企业解决跨境商业纠纷，并降低企业化解纠纷所耗费的时间和成本。

亚太经合组织和“2022年泰国亚太经合组织会议”周一（6月20日）联合发布文告说，这项框架旨在通过解决全球企业尤其是小型企业的“企业对企业”跨境纠纷，并将专注于低额纠纷。

目前有五个经济体参与这项框架，包括新加坡、中国、香港、日本和美国。

新加坡工商联合总会（SBF）总裁蓝一洋欢迎这项框架的推出，并指它有潜力让企业获得更好、更能负担得起的解决跨境纠纷的服务。

“这将给予新加坡企业更大的信心，使它们能够参与跨境贸易。我们期待看到更多经济体参与这一计划，并在新加坡企业的国际化进程中，与它们建立伙伴关系。”

负责制定与推动这项合作框架的是亚太经合组织经济委员会。委员会主席丁国荣博士说：“亚太经合组织可以在协助中小微企业加强经济和法律基础设施方面发挥作用。”

尽管小型企业占亚太经济合作组织经济体企业总数的97％，但它们仅占这个地区总出口的一小部分，原因之一是跨境交易缺乏迅速和可负担得起的商业司法，许多小型企业因此完全避免跨境交易。

亚太经合组织商业咨询理事会的一份调查显示，各经济体化解纠纷的法规各有不同而显得复杂，阻碍国际贸易。一致的纠纷化解框架有助于确保安全和高效的跨境贸易。

调查发现，58％的亚太经合组织中小微企业海外贸易，缺乏化解纠纷的机制，而这些中小微企业有74％都在新兴经济体。

根据合作框架，参与亚太经合组织经济体的网上纠纷化解供应商，可同经济委员会合作，并遵守框架的规则和程序加入该框架。

这些供应商必须提供自己的在线谈判、调解和仲裁平台。一旦获认证为符合框架，网上纠纷解决供应商将被列入框架的网站，并须定期向亚太经合组织报告进展。

丁国荣指出，在合作框架下收取的任何费用应是可负担得起的，并且与纠纷涉及的金额相称。

“有了这一低成本的纠纷化解框架也将促进寻求司法途径机会、增强中小微企业的竞争力，以及为企业繁荣营造有利环境。”