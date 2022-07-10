就势论市

利率是现金的成本，任何事物的成本或价格如果是零或接近零，都会扭曲真正的供需。

数年前，当金融科技公司来势汹汹挑战传统银行时，业内人士常感叹道，金融科技公司还未遭受金融危机和流动资金链紧张的挑战，也没受到那么多监管。

如今，过去10年飞速发展的金融科技公司，第一次遇上了利率攀升和经济放缓的双重挑战。

美国联邦储备局今年已经加息三次，6月份加息幅度达到75个基点，是1994年来最大的幅度，本月预计再升息50个或75个基点。到年底，联邦基金利率可能升至3.5％至3.75％。不久前花旗集团预测，全球经济今年陷入衰退的可能性有50％。

去年7月起，有些金融科技上市公司的市值有不少跌落超过75％。

先买后付公司及数码银行 高利率环境下面对挑战

面对高利率首当其冲的，包括这两年非常热门的先买后付（buy now pay later，简称BNPL）公司。这类公司趁着冠病疫情掀起网购的大潮，快速扩展业务，为消费者提供简便的分期付款服务，不收利息和费用，大有取代传统信用卡的势头。

美国的BNPL公司Affirm去年1月以120亿美元（168亿新元）的高估值在纳斯达克交易所挂牌，之后估值一度达到500亿美元，这相当于星展集团（DBS）目前的估值。去年11月来，它的估值已经蒸发近九成。

瑞典BNPL公司Klarna Bank去年私下筹集资金估值达456亿美元，最近这家公司寻求融资，据报道最新的估值只有60亿美元，下跌近九成。

多数BNPL公司扮演着借贷方的角色，但不收取存款，靠的是融资资金来进行周转。在超低利率的时期，资金成本低，利率一旦攀升，意味着公司“借贷”出去的资金成本更高，但它一般不向消费者收取利息，而是靠向商家收费来赚钱。那公司是否须要调高商家收费？投资者还愿意注入大量资金吗？这样的模式是否可持续？

另一方面，BNPL服务的目标客户一般上的信用评级稍低，在低利率和经济增长良好的环境中，信评的差别并不明显。当风向转变时，这个差别会放大，违约和减值可能上升，客户在可支配消费上的开支很可能减少。

面对高利率挑战的，还有数码银行。

股神巴菲特（Warren Buffet）执掌的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）投资的巴西数码银行Nu，去年12月上市估值高达415亿美元，今年上半年股价跌了六成。

投资者担心，更高的利率会带来更多坏债和损失，在许多新兴市场，数码银行客户往往是新加入银行系统的，信用质量难以判断。

本地目前已有两家面向中小企业的数码银行开业，包括中国科技巨头蚂蚁集团在新加坡注册的数码银行“星熠数字银行”（ANEXT Bank），以及由中国上市房地产公司绿地集团（Greenland Group）旗下金融投资平台绿地金融与合作伙伴组成的绿联国际银行（Green Link Digital Bank）。

面向企业和消费者的全面数码银行，还未开始营业。

如何在利率攀升的环境中占据一席之地，数码银行须要投入更多心思，以创新和服务取胜。

有些金融科技公司通过贷款和信用卡的证券化（securitisation）、或批发融资，来为信贷业务提供资金，尤其受到利率上涨影响。

从更广的范围来看，科技起步公司接下来随着融资环境收紧，通过大量集资、大打折扣来快速壮大客户群的战略将受到挑战。

市场进入更理性投资状态或提高起步公司增长质量

利率是现金的成本，在估值模式中，利率用来计算未来现金流的当前价值，也就是折现率（discount rate）。计算中使用的利率越高，未来现金流的当前价值更低，尤其对于短期内没有盈利的起步公司而言。

有投资界人士认为，目前市场进入更加理性的状态，去年有些融资在短短几天时间内就完成，投资方现在会提出更多问题，尤其是关于现金耗用率（cash burn）。

Pitchbook的数据显示，去年起步公司的风险创投超过了7210亿美元，比前一年增长一倍多。今年第一季的融资环比下滑超过19％，是2020年以来的首次滑落，第二季也是呈下滑趋势。

投资的速度放慢，整体起步公司的发展步伐会减缓，但或许会提高增长的质量和可持续性。

利率回归正常水平，尚不知能否有效控制通胀率，但至少为现金定了个合理的价格。利率是现金的成本，任何事物的成本或价格如果是零或接近零，都会扭曲真正的供需。