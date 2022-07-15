我国与亚行合作 促进亚太区投资创新

我国和亚洲开发银行更新合作谅解备忘录，一同促进亚洲和太平洋地区的投资和创新。

副总理兼财政部长黄循财星期四（7月14日）与亚行（ADB）行长浅川雅嗣签署新的备忘录，以促进亚太区的投资，并确认私人领域的融资和公共部门投入的资源，对可持续和包容性发展的重要。

黄循财7月14日至16日出席在印度尼西亚峇厘岛举办的二十国集团（G20）第三次财政部长和中央银行行长会议以及相关活动。备忘录签署仪式在会议期间举行。

新的谅解备忘录取代了我国和亚行于2012年签署的版本，加强双方在治理与公共政策、私人领域发展和气候变化方面的知识共享和合作。在这些合作领域，新加坡将通过公共和私人领域的投资、融资、管理技能和技术，协助亚行发展中成员国推动私人领域的发展项目。

亚行和新加坡还将在发展宜居城市、应对气候变化挑战以及利用金融科技提高金融市场效率等领域合作。

此外，双方也将进一步加强在数码创新方面的合作，例如为起步公司提供支持、精深科技，以及利用数码科技促进21世纪技能。

黄循财在签署仪式上说，亚行一直是本区域坚定的发展伙伴。“自冠病大流行病发生以来，亚行迅速作出反应，为成员国提供紧急融资，协助拯救生命和生计。”

尽管面临大流行病带来的挑战，黄循财指出，亚行新加坡办事处为发展中成员国的私人发展项目调度投资也取得了良好进展。

黄循财也说，我国和亚行推进合作，将专注于发展创新方法来应对气候变化和能源转型等挑战。这有助于确保区域的共同繁荣和更可持续的发展。

浅川雅嗣指出，新加坡是亚行的重要合作伙伴。“通过这份谅解备忘录，亚行和新加坡将继续合作，支持私人领域的发展项目，为区域的基础建设、金融和社会需求作出贡献，并帮助各国实现可持续发展目标（SDG）。”

于2020年投入运作的亚行新加坡办事处在新的合作领域中将发挥核心作用。